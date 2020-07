Cuneo, corso Giolitti: 30enne aggredisce un uomo dopo un litigio

Da quanto attualmente diramato dalle forze dell'ordine il 30enne ha ferito al collo il connazionale con i cocci di una bottiglia rotta, per cause ancora da determinare.

Al lavoro i carabinieri della stazione del capoluogo, che hanno fermato e interrogato l'aggressore. L'altro uomo si trova in questo momento ricoverato in ospedale a Cuneo: non sarebbe in pericolo di vita.