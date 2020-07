A Rittana apre una nuova area camper: sarà intitolata alla memoria dell’ottico cuneese Pietro Rosso

Da questo fine settimana, sabato 18 luglio, sarà fruibile una nuova area sosta per i camper a Rittana.

Si tratta di un ampissimo spiazzo dotato di una fontanella e uno scarico collegato alla fognatura comunale, situato appena a monte del paese che si può raggiungere con un brevissimo tratto di strada.

La nuova area è un ideale punto di partenza per chi intenda utilizzare, sia a piedi che in mountain bike, la grande rete di sentieri che si sviluppa nell’anfiteatro vallivo delimitato dall’Alpe di Rittana e dal monte Tajarè, che tra il resto dà il nome all’omonimo e molto conosciuto ed apprezzato Bike Park esteso anche ai confinanti Comuni di Gaiola, Moiola, Roccasparvera e Valloriate.

La nuova area sosta non sarà tuttavia solo a disposizione per i tanti sportivi, che potranno utilizzare un servizio in più, ma anche per semplici visitatori e amanti dell’arte per i quali il Comune di Rittana sta sviluppando delle proposte di sempre maggiore interesse.

Per tutto il periodo estivo sono infatti aperte, oltre alla speciale pinacoteca comunale, che comprende, al momento, oltre 200 opere di formato 20 per 20 cm, una mostra dell’artista di fama internazionale Ugo Nespolo e la mostra “Mountagnes 2” con 80 quadri dei pittori cuneesi operanti nella seconda metà del secolo scorso.

Queste e le altre opportunità di visita sono ricordate in due ampi pannelli collocati all’ingresso dell’area e approntati dal Parco Fluviale del Gesso e dello Stura, del quale Rittana fa parte.

L’area è stata messa a disposizione dalla famiglia Rosso di Cuneo ed è intitolata a Pietro Rosso, ottico in Cuneo (scomparso nel 2019 all’età di 85 anni).

Per l’intitolazione il Comune prevede anche una piccola cerimonia, in data ancora da decidere, che avrà tuttavia carattere riservato, tenuto conto delle attuali limitazioni dovute alla pandemia ancora in corso.

L’utilizzo dell’area è gratuito. Per ogni eventuale informazione su permanenza e visite ci si può rivolgere al bar-alimentari “Andata e Ritorno” (347.8251432).