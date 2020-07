Venerdì il teatro da strada di Busca punterà al cuore con "Hit my heart"

Terzo appuntamento per “Sì di Venere” nella Piazza della Rossa di Busca. Venerdì 24 luglio alle 21.30 la rassegna estiva di teatro di strada di Busca, organizzata da Santibriganti Teatro con il sostegno della Città di Busca, della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, vedrà in azione lo spettacolo “Hit My Heart” di e con Gaia Ma. Alle prese con instabili equilibri, cappelli volanti, danze e acrobazie, Gaia Ma, anzi il suo cuore, sarà nella mira di uno sconosciuto arciere: riuscirà a colpirlo? Uno spettacolo clownesco, comico, poetico e perché no, anche un po’ romantico.