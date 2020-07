Bra: furto in un centro commerciale, 20enne denunciata dalla Polizia municipale

Si è recata in un centro commerciale cittadino per fare compere ma, oltre all’acquisto di generi alimentari, si impossessata di trucchi e prodotti per il make up, occultandoli nella propria borsa.

La donna, dopo aver varcato le casse è stata immediatamente fermata dagli addetti al punto vendita, che hanno richiesto l'intervento di una pattuglia della Polizia municipale.

Gli agenti intervenuti hanno provveduto a trasportare la giovane, una ventenne dimorante a Bra, in stato di fermo presso il comando di via Moffa di Lisio per la redazione degli atti di rito.

Durante la perquisizione è stata rinvenuta la merce sottratta nel centro commerciale: la donna è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di "furto aggravato con destrezza di cose esposte alla pubblica fede" e "rifiuto di fornire le generalità ai pubblici ufficiali".