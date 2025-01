Tragico incidente nella serata di ieri a Piasco: una persona deceduta

Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 15 gennaio, nel territorio comunale di Piasco.

Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro, avvenuto sulla strada provinciale 8, a causa del quale una persona è stata sbalzata fuori del mezzo sul quale si trovava ed è purtroppo deceduta.

L'allarme è scattato verso le 22.10, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Venasca e Saluzzo, il personale sanitario e i Carabinieri per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa fino all'una di notte, per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

***articolo in aggiornamento***