L'INSP Piemonte ricorda Maria Teresa Marabotto: "Lascia in dote uno degli esempi più alti per le donne manager"

L’Inps del Piemonte esprime tutto il suo cordoglio per dipartita della dottoressa Maria Teresa Marabotto, scomparsa il 17 luglio scorso a 99 anni, che è stata la prima direttrice di una sede provinciale dell’INPS, quella di Cuneo.

La dottoressa Emanuela Zambataro, attuale direttore regionale, ricorda che la collega Maria Teresa Marabotto, che in tanti a Cuneo ancora rammentano, per l’impronta personalissima del suo stile di direzione rigoroso, autorevole e, insieme, umanissimo, è stata una figura di straordinaria modernità, in un’epoca in cui l’affermazione della competenza femminile in posizioni di vertice, tradizionalmente maschili, era davvero rara.

Aveva preso servizio a 18 anni all’INPS di Cuneo, durante la Seconda guerra mondiale, in sostituzione del personale maschile chiamato alle armi e per quasi 50 anni ha messo a disposizione dell’INPS la sua non comune capacità di lavoro, di progettazione e di innovazione. Un esempio fra i tanti: aveva disposto che le pensioni di reversibilità fossero definite, senza alcun indugio, all’atto della presentazione della domanda, per sostenere le vedove, molte delle quali, all’epoca, non avrebbero avuto altro supporto economico.

Il tempo dell’attenzione al cliente era ancora lontano, ma “la Marabotto” era già in linea con questo sentire, a dimostrazione della sua capacità di vedere lontano. La dottoressa Zamabataro dice: “Non l’ho conosciuta personalmente, ma sono certa che sarebbe stato stimolante parlare con lei e confrontare le nostre esperienze”.