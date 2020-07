Bando Distruzione della Fondazione CRC: 445mila euro per 12 progetti di riqualificazione artistica e ambientale

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC ha selezionato, nella seduta del 20 luglio, i 12 progetti beneficiari di contributo per il Bando Distruzione, per un importo complessivo di 445 mila euro, che supera il budget inizialmente previsto di 420 mila euro.

- Comune di Moiola: 30 mila euro per la mitigazione di un muro in cemento nel centro di Moiola con un intervento artistico;

Il Bando Distruzione ha previsto, come già sperimentato nel corso della seconda edizione, un particolare iter di selezione per i progetti: entro lo scorso 31 gennaio sono stati presentate 56 idee progettuali, 20 delle quali sono state ammesse alla seconda fase, a partire da marzo 2020. 17 sono i progetti concretizzati in proposte di dettaglio, che sono stati valutati da una commissione tecnica e sottoposti a una “votazione popolare” sulla piattaforma web www.bandodistruzione.it , con l’obiettivo di coinvolgere direttamente le comunità.

“Continua il successo del Bando Distruzione, che con questa terza edizione torna a sottolineare l’importanza di valorizzare la bellezza dei nostri paesaggi come leva strategica per promuoverne lo sviluppo e la crescita, soprattutto in questo momento di ripartenza - commenta il presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta - . Sorprendenti gli esiti della consultazione sulla piattaforma web del progetto, che ha raccolto quasi il doppio dei votanti dell’anno scorso: un segnale davvero significativo di come le comunità coinvolte si siano attivate sui progetti candidati”.