Carrù, sopralluogo del sindaco nelle scuole: "Sicurezza al primo posto in vista del 14 settembre"

Il sindaco di Carrù, Stefania Ieriti , ha comunicato in queste ore sui social network di essersi recata personalmente presso gli edifici scolastici della città.

"La scuola ha sempre rivestito priorità nello svolgimento dei miei mandati amministrativi e soprattutto in queste settimane di post emergenza Covid ritengo imprescindibile dedicare ad essa massima attenzione, in modo da rassicurare le famiglie in vista della prossima riapertura settembrina", ha asserito.