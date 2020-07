Cuneo Centro, il comitato di quartiere chiede più controlli: "Lo spaccio non si combatte solo quando si configura il reato"

Un presidio il più continuativo possibile delle Forze dell'Ordine: è questo che chiedono a gran voce, ormai da tempo, i membri del comitato Cuneo Centro. Ed è questo che hanno chiesto anche ai vertici della Polizia Municipale nell'incontro tenutosi lo scorso 16 luglio.

I residenti hanno esposto i propri bisogni e si sono confrontati con la Municipale sul tema della sicurezza del quartiere, specie nella zona vicino alla stazione: cittadini esasperati per spaccio di stupefacenti, degrado urbano e vendita sregolata di alcol in pieno giorno. "Questi fenomeni di criminalità e disagio sono il frutto di un mix della presenza di persone socialmente in difficoltà, persone che operano nella delinquenza e migranti che, senza documenti aggiornati e quindi senza lavoro, frequentano la zona - si legge nel comunicato diramato oggi (mercoledì 22 luglio) - . Il Comitato considera evidente che tutto ciò richieda una moltitudine di azioni, che vanno dal recupero sociale di alcuni soggetti (in capo agli assistenti sociali ed educatori), alla repressione dei fenomeni di criminalità e atti vandalici (per quanto riguarda le forze dell'ordine) alla gestione del fenomeno migratorio (decisore politico). Di questi tre interventi, i primi due sono quelli più gestibili a livello locale".