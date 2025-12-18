Saluzzo, shopping letterario allo Spazio culturale piemontese

Shopping letterario presso lo Spazio Culturale Piemontese di corso Roma 4 a Saluzzo, una vetrina natalizia, "Un libro sotto L'albero" dove i partecipanti potranno trovare libri di autori del territorio da regalarsi e regalare. L'appuntamento è per venerdì 19 e sabato 20 dicembre.

L’evento è promosso dallo Spazio culturale in collaborazione con due librerie di Saluzzo: Mondadori e L’Ortica, la casa editrice il Cielo stellato e la Società per gli studi storici e artistici della provincia di Cuneo.

Gli autori saranno a disposizione del pubblico per firmare e presentare le proprie opere acquistabili sul posto e in confezione regalo.

Tra questi anche Giancarla Bertero, già direttrice della biblioteca civica di Saluzzo, che presenterà gli studi sul Marchesato pubblicati tempo fa dal Comune di Saluzzo, a cura del professor Rinaldo Comba dalla Società di Studi Storici di Cuneo e sarà presente per raccogliere iscrizioni 2026 alla società. "Questo - sottolinea - per poter far vivere un’associazione culturale operante dal 1929 per la Provincia Granda".