Saluzzese | 18 dicembre 2025, 07:51

Saluzzo, shopping letterario allo Spazio culturale piemontese

Venerdì 19 e sabato 20 dicembre. Si raccoglieranno anche le iscrizioni 2026 per la Società di Studi Storici artistici della Provincia di Cuneo

Shopping letterario presso lo Spazio Culturale Piemontese di corso Roma 4 a Saluzzo,  una vetrina natalizia, "Un libro sotto L'albero"  dove i partecipanti potranno trovare  libri di autori del territorio da regalarsi e regalare. L'appuntamento è per venerdì 19 e sabato 20 dicembre.

L’evento è promosso dallo Spazio culturale  in collaborazione con due librerie di Saluzzo: Mondadori e L’Ortica, la casa editrice il Cielo stellato e la Società per gli studi storici e artistici della provincia di Cuneo.

Gli autori saranno a disposizione del pubblico per firmare e presentare le proprie opere acquistabili sul posto e in confezione regalo.

Tra questi anche Giancarla Bertero, già direttrice della biblioteca civica di Saluzzo,  che presenterà  gli  studi sul Marchesato pubblicati tempo fa dal Comune di Saluzzo, a cura del professor Rinaldo Comba dalla Società di Studi Storici di Cuneo e sarà presente per raccogliere iscrizioni 2026 alla società. "Questo - sottolinea - per poter far vivere un’associazione culturale operante dal 1929 per la Provincia Granda". 

VB

