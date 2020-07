Fondo di garanzia anche alle imprese agricole, Taricco (PD): “Bene il plauso della Lega, ma è il frutto di un mio emendamento”

È notizia di questi giorni che, attraverso una circolare del Medio Credito Centrale, più specificatamente la circolare 14 del 17 luglio, si sono rese operative le misure votate rispettivamente in Senato prima, ed alla Camera dei deputati dopo, sull’estensione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche alle imprese agricole, le quali potranno, a partire da questi giorni, trasmettere sia richieste di ammissione alla garanzia diretta sia richieste di ammissione alla riassicurazione o controgaranzia.

Citando la circolare, “Si comunica che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 78 del decreto legge 17 marzo 2020, convertito dalla legge 27/2020, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso, senza alcuna limitazione, ai soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione agricoltura, silvicoltura e pesca”.

“Trovo veramente incommentabile - aggiunge il senatore Mino Taricco - che la Lega possa cercare di farsi bella con il risultato sicuramente importante, ma raggiunto, in primis attraverso il mio emendamento”.

Il traguardo è sicuramente significativo e lo avevamo detto e scritto, perché offre al mondo del settore primario un respiro importante, soprattutto in questo particolare periodo contrassegnato anche dalla crisi pandemica causata dal Covid-19, oltre alle innumerevoli difficoltà, a cui quotidianamente queste aziende devono far fronte.

Anche lo stesso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali aveva sottolineato, a suo tempo, la strategicità della approvazione, definendo cruciale che “un emendamento al Decreto Legge Cura Italia abbia esteso alle imprese agricole la possibilità di avvalersi in maniera diretta degli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI”.

“Spero veramente che questo nuovo strumento possa portare ossigeno al comparto primario, per poter cogliere, sviluppare ed incrementare ogni possibile opportunità di ammodernamento e di competitività per il settore, anche perché in questa fase il comparto primario, peraltro come gran parte dei settori, ha bisogno della massima disponibilità di strumenti. - conclude Taricco - E poi spero che tutti collaborino fattivamente nelle Istituzioni nella fase di costruzione degli strumenti, e non si limitino invece a cercare semplicemente di appropriarsi dei meriti del lavoro altrui”.