Bergesio (Lega) – “Una squadra unita e preparata, per un Piemonte sempre più protagonista e per cambiare l’Europa”

“Una grande squadra, pronta a rappresentare al meglio la voce dei nostri territori. C’è un Piemonte che non si arrende e continua a correre “controvento”.

Così il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio ha aperto, ieri mattina, l’incontro nel Castello degli Acaja, a Fossano, per la presentazione dei candidati della Lega della provincia di Cuneo alle prossime elezioni regionali.

Nonostante l'orario non è mancato l'affetto e il calore di oltre 250 persone presenti.

Al tavolo dei relatori, accanto a Bergesio, il Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, l’On. Riccardo Molinari e il Sindaco di Fossano Dario Tallone. Presente anche il Viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi.

Per la Granda, la squadra che la Lega schiera per le regionali è composta da Paolo Demarchi, Matteo Gagliasso, Simona Giaccardi, Luigi Genesio Icardi e Katia Manassero, intervenuti con un piccolo saluto.

Ad intervenire anche l’Europarlamentare uscente Gianna Gancia, nuovamente candidata alle elezioni europee per la Lega, presentata da Bergesio: “Già presidente della Provincia di Cuneo, da sempre Gianna è in prima linea nella battaglia sulla qualità dell'aria a difesa delle nostra terra e anche nella recente petizione per la valorizzazione del pane”.

“Giornata entusiasmante, con il Segretario federale della Lega e Vicepremier Matteo Salvini, il Segretario regionale e capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, l’Eurodeputata Gianna Gancia ed il Sindaco di Fossano Dario Tallone per la presentazione dei candidati della Lega della provincia di Cuneo alle prossime elezioni regionali in Piemonte. Con l’aiuto dei piemontesi, lavoreremo per portare avanti i progetti messi in cantiere in questi cinque anni. Avanti tutta per una regione sempre più protagonista e per cambiare finalmente l’Europa!”, ha concluso Bergesio.