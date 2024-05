A Magliano Alfieri si presenta il candidato sindaco Piero Abellonio

Piero Abellonio, laureato in ingegneria al Politecnico di Torino, ex dirigente d’azienda, responsabile della direzione logistica, dell’area acquisti, ufficio tecnico e servizi generali, in pensione da fine 2021.

Cosa l’ha spinta a scendere in campo?

La volontà di mettere al servizio della comunità la mia esperienza attraverso un impegno che sarà continuativo e costruttivo.

La sua lista come è composta?

È una lista che rappresenta sia il mondo del lavoro che le diverse associazioni che animano il territorio, vuole dunque essere espressione di una parte importante del tessuto sociale ed economico del paese, portando istanze di cambiamento senza vivere questa esperienza come ambizione personale. Crediamo che per amministrare un paese occorra avere competenza e conoscenza approfondita in molti settori. Abbiamo scelto come nome “Innovazione Civica per Magliano” perché vogliamo trovare modi nuovi per affrontare i problemi della comunità, vogliamo inaugurare un’epoca di rinnovamento introducendo nuove idee.

Avete già un programma di massima?

Il nostro è un progetto amministrativo che si ispira ai concetti di Continuità, Competenza, Sostenibilità. Riconoscendo l’operato delle amministrazioni precedenti, non vogliamo adagiarci sul lavoro fatto in precedenza ma continuare a migliorare e innovare il nostro paese.

Ecco alcuni dei nostri punti programmatici:

Amministrazione

Intendiamo dare il conferimento di deleghe ai Consiglieri Comunali al fine di utilizzare le molte professionalità all’interno del gruppo, ottimizzare le spese comunali ed eliminare inefficienze.

Comunicazione e servizi

Vorremmo realizzare un App per ottimizzare tempo/procedure/accessibilità sia per il comune che per la popolazione nelle pratiche comunali, incrementare l’utilizzo dei canali di comunicazione a disposizione del Comune (soprattutto i social) con l’obiettivo di ottenere maggiore trasparenza e maggiore vicinanza alla popolazione.

Sociale e Comunità

Abbiamo pensato ad un insieme di iniziative che mirano a vivacizzare la nostra comunità, migliorando la qualità della vita dei maglianesi e rafforzando il legame sociale tra gli abitanti. A questo proposito vorremmo dare continuità alla valorizzazione delle attività svolte dalle Associazioni del territorio, riconoscendole come veri e propri servizi rivolti alla collettività attraverso un adeguato contributo economico; individuare degli spazi per l'aggregazione giovanile (luoghi sia al chiuso che all’aperto); completare il progetto di costruzione dei campi da padel iniziato dall’amministrazione precedente; e infine realizzare un parco fitness per attività fisica outdoor che sia accessibile a tutti gratuitamente.

Lavoro e Sviluppo Economico

Questo è uno dei temi che ci sta più a cuore, supportare i giovani che vogliono portare avanti idee innovative non è solo un investimento nel futuro economico del territorio, ma rappresenta anche un impegno verso la creazione di una comunità più dinamica. Cercheremo dunque di supportare i giovani che intendano avviare un’attività imprenditoriale sul territorio per accedere a finanziamenti regionali o privati e realizzeremo un luogo di lavoro condiviso (coworking) nel borgo storico del paese.

Ambiente e Transizione Ecologica

Il tema della transizione ecologica è cruciale perché affronta direttamente l'urgenza di combattere il cambiamento climatico, promuovendo pratiche sostenibili che proteggono l'ambiente per le generazioni future. In questo campo lavoreremo per favorire le comunità energetiche, l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche e vorremmo inoltre realizzare una simulazione sugli effetti del cambiamento climatico al fine di identificare le aree a maggior rischio.

Lavori Pubblici, Sicurezza e Viabilità

Crediamo sia importante garantire un adeguato livello di manutenzione, evitando di far decadere il patrimonio comunale e renderne più oneroso il successivo ripristino (es. strade, piazze, scuole, giardini, edifici, segnaletica, ecc.); ci impegneremo a completare il processo di trasformazione del centro storico; ci occuperemo di realizzare interventi specifici su alcune infrastrutture per aumentarne la sicurezza; ed infine, vorremmo indire un concorso pubblico per Vigile Urbano e successivamente fare una convenzione con i comuni vicini per il servizio polizia locale.

Sviluppo e Promozione del Territorio

Promuovere il nostro territorio è fondamentale per valorizzare le risorse locali e stimolare l'economia, attirando investimenti e turisti. Questo non solo aumenta la visibilità delle nostre eccellenze, ma rafforza anche il senso di comunità e l'identità culturale locale. Miriamo alla realizzazione di un sito web focalizzato sulla promozione del territorio e dei prodotti locali, una piattaforma pensata per dare maggiore visibilità alle attività produttive locali, ma soprattutto utile per creare rete tra le realtà del territorio. Proseguiremo con iniziative volte ad ottenere riconoscimenti significativi, come la Bandiera Arancione, e a realizzare progetti che incrementino l'attrattività e la vivibilità del nostro territorio. Tra queste iniziative, prevediamo la creazione di un'enoteca o di un negozio dedicati a valorizzare e promuovere le eccellenze locali.