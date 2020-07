Le ANPI dell'Albenganese e il Comune di Alto uniti nella memoria di Felice Cascione

Le sezioni ANPI di Albenga e di Leca d'Albenga, i Comitati ANPI delle province di Savona, Imperia e Cuneo, in collaborazione con il Comune di Alto, con il patrocinio del Comune di Albenga delle Regioni Liguria e Piemonte, della Comunità Val Pennavaire e dell'Isrec annunciano per domenica 2 agosto in piazza San Michele ad Alto il raduno dal titolo "Fischia ancora il vento di Felice Cascione".

Il "Raduno Interregionale Partigiano" è dedicato alla memoria di Felice Cascione, Medaglia d'Oro al Valor Militare e autore dell'inno "Fischia il vento", ma è anche un omaggio a tutti i caduti nel nome della Libertà.

Nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19 alla manifestazione potranno partecipare due soli rappresentanti per ciascuna associazione o organizzazione che vorrà aderire, previa una tassativa iscrizione al numero 334 8572304 entro e non oltre il 1° agosto.

Inoltre la cerimonia di commemorazione sarà ripresa e trasmessa in streaming sulla pagina Facebook denominata Felicecascione2020.

Il programma:

Ore 09,30 - Raduno ad Alto presso Piazza S. Michele.

Ore 10,00 - Deposizione Corona al monumento ai Caduti con esibizione del silenzio suonato dal trombettista Pier Vittorio Bava.

Ore 10,30 - Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo, cantata dalla Cantoria di Alto.

Ore 11,00 - Saluti del Sindaco del Comune di Alto Renato Sicca. - Saluti di un rappresentante della Sezione Anpi di Leca d’Albenga. - Interverranno in collegamento video l’On. Giovanni Rainisio Presidente dell'ISRECIm e la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso - Arrivo “Pedalata resistente 2020”. - Orazione tenuta da Giorgio Ferraris – Sindaco del Comune di Ormea e Presidente dell’Unione Montana Alta Val Tanaro.

“Camminata della Resistenza” alle ore 9,00 ritrovo in “Località Madonna del Lago” con partenza per il “Cippo eretto in Memoria di Felice Cascione” accompagnati da una guida storico/naturalistica

Mostra fotografica permanente sulla Resistenza e a ricordo delle Commemorazioni passate a cura di Pino Ghisalberti

Visite gratuite con accompagnatore al Castello dei Conti Cepollini ingressi ore 15,00 e 18,00.