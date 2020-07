Erogati 18 milioni dalla Regione per il sostegno allo sviluppo delle imprese

“Il Piemonte non si ferma, crede nel futuro e investe” – commenta così l’assessore alle attività produttive Andrea Tronzano i primi risultati per il Bando ‘Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione die processi produttivi’.



Il Bando è finalizzato a supportare gli investimenti e sostenere l’accesso al credito delle MPMI (microimprese, piccole e medie imprese) e delle grandi imprese piemontesi, mediante l’erogazione di un sostegno finanziario e di una sovvenzione a fondo perduto, per la realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.



Sulle Grandi imprese sono stati già ammessi quattro progetti per un investimento complessivo pari a 18.370.000 euro, di cui più di 12,5 milioni finanziati dal Fondo regionale.



Di questi progetti tre sono relativi all’ambito manifatturiero: produzione e lavorazione di prodotti caseari, produzione di pasta secca e stampa di etichette; uno è invece sviluppato nell’ambito del commercio all’ingrosso. Tutti i progetti sono finalizzati all’ampliamento dell’attività delle aziende attraverso l’acquisto di macchinari, lo sviluppo di nuove linee produttive e l’acquisizione di nuovi marchi e prodotti.

Sulle MPMI sono stati ammessi a finanziamento progetti per un investimento complessivo pari a 7.082.184 euro, di cui più di 5 milioni finanziati dal Fondo regionale, suddivisi tra i 3 ambiti previsti dal bando: artigianato, commercio e industria.



“Nelle prossime settimane – chiosa l’assessore Tronzano - sarà portata a termine l’attività istruttoria su altre domande per le quali è già stata valutata l’ammissibilità formale e che potranno essere ammesse al finanziamento in tempi rapidi, nuove opportunità e nuovi investimenti per le nostre aziende".