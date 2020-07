Torna la Cucaracha e sarà un Argribar

Oggi pomeriggio, alle ore 18, riapriranno ufficialmente le porte della storica Cucaracha, il bar con discoteca di Monterosso Grana che per decenni è stato meta di giovani di tutto il cuneese.

Dopo anni che alterne vicende, a rilevarlo è stata la Cooperativa Agricola La Poiana, storico produttore del Castelmagno, che lo ha ripensato con la formula innovativa di in un “Agribar”, in cui la parte del leone la faranno i formaggi e i prodotti tipici delle valli cuneesi.

“La Cucaracha è stata per molti di noi un punto di riferimento e, purtroppo, come molte altre strutture importanti del nostro territorio rischiava di essere chiusa per sempre. – racconta Massimo Monetti, presidente della Cooperativa Agricola La Poiana di Castelmagno – Oltre a venire a mancare un ritrovo importante del nostro territorio, non volevo assistere a un ulteriore impoverimento della Valle Grana”.

Dopo l’inaugurazione l’Agri Cucaracha, questo il nuovo nome, sarà aperta ogni giorno dalle 6.30 alle 23 durante l’estate e fino alle 21, nel periodo invernale e, oltre a offrire un servizio continuativo agli abitanti della Valle, i turisti potranno fare una pausa per conoscere e degustare formaggi e prodotti tipici griffati La Poiana.

La stessa sala della discoteca sarà dedicata e serate di degustazione accompagnate da musica.

“Per quello che la Cucuracha ha significato per tutti noi dagli anni ’70 in poi, - continua il presidente Monetti - non nascondo di essere emozionato per questa nuova apertura, sperando che sia un piccolo contributo per la rinascita di una valle che meriterebbe molto di più in fatto di turismo e valorizzazione”.