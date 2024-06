Domani l'apertura a Saluzzo di C'è Fermento: il mondo delle birre artigianali e street food

Punto di riferimento per birrai, intenditori e amanti della birra artigianale, ma anche del cibo di strada di qualità, C’è Fermento apre le porte domani, giovedì 20 giugno alle 18 al “Quartiere” di Saluzzo (ex Caserma Musso in piazza Montebello) e. da quest’anno propone incursioni anche in locali del centro cittadino.

Venti birrifici e undici cucine e food truck provenienti da tutta Italia per quattro giorni, dal 20 al 23 giugno, animeranno il cortile principale dell’ex caserma, sede della Fondazione Bertoni che ne cura l’organizzazione, incollaborazione con il Comune e la Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo.

Orari: giovedì 20 giugno: 18. Venerdì 21 giugno: 18-01. Sabato 22 giugno: 18-01. Domenica 23 giugno: 18-00. Resta invariato l’ingresso gratuito al Salone, così come la formula di acquisto delle birre, esclusivamentetramite gettoni del valore di 2,50 euro l’uno. Per poter degustare è necessario acquistare il nuovo bicchiere in vetro, targato VD GLASS, realizzato per l’edizione 2024, direttamente al salone dal costo di 6 euro.

IL SALONE

Le migliori birre artigianali del territorio e nazionali si racconteranno con i Mastri Birrai tra segreti e curiosità e con un programma di degustazioni, laboratori, incontri, musica e socialità.

I birrifici: Nuovi arrivi e diverse conferme dal Nord e Centro Italia, dal Piemonte al Veneto, dalla Lombardia alle Marche, in una proposta selezionata dalla Guida alle Birre d’Italia Slow Food e dal comitato scientifico formato da Luca Giaccone e Francesco Nota: Bastian Contrario dall’Emilia Romagna, LaVillana dal Veneto, Birrificio del Catria dalle Marche, Menaresta dalla Lombardia, il Birrificio del Forte dallaToscana, Cantina Errante dalla Toscana, Ofelia dal Veneto, Maltus Faber dalla Liguria. Dal Piemonte:Baladin, Beer Inn, Birrificio della Granda, Croce di Malto, De Lab Fermentazioni, Filodilana, Exit, Kauss, LaPiazza, Sagrin, Troll e Trunasse.

Le cucine: 11 cucine di strada e food truck, sempre selezionate dal comitato scientifico, provengono da tutta Italia con una presenza internazionale: Revolucion, cucina messicana. Dall’Emilia Romagna, Abruzzo, Marche eLazio ci sono: Basulon e Bullo dall’Emilia Romagna, Bracevia a tutta pecora dall’Abruzzo, Scottadito dalle Marche e Ape Cesare dal Lazio. Dalle Terre del Monviso si presentano invece: Fratelli Cismondi, l’Agrigelateria San Pè, l’Isola delle crepes, Schiacciala e Stragood. Per info: www.fondazionebertoni.it – segreteria@fondazionebertoni.it Tel. 0175/43527 – 346/9499587

E ancora: arriva Many Menù, menù digitale semplice e intuitivo. Per la prima volta la collaborazione con una start up capace di presentare un servizio che, birra dopo birra, prodotto dopo prodotto, permetterà di dare un’informazione completa che comunicherà gli allergeni alimentari nel menù in maniera chiara ed immediata.

CF ENTRA IN CITTÀ! Come? Con i Mastri Birrai che in orario aperitivo saranno a disposizione di alcuni locali selezionati permescere e raccontare la birra artigianale con un paio di degustazioni ciascuno.

C' è Fermento entra anche nelle case dei saluzzesi: Sarà presente al Salone anche una Birroteca, dove poter trovare le proposte in bottiglia e in lattina: ogni birrificio selezionerà due referenze da proporre in queste versioni, per un totale di 40 birre da poter acquistare e consumare a casa propria.

E poi la radio di piazza, un’area relax nel cortile d’onore dove poter ascoltare dal vivo interviste e conoscere meglio il mondo brassicolo. Ci sarà anche un grande ledwall che farà da sfondo alla location del cortile maggiore de Il Quartiere, da quest’anno più grande e rinnovato.

Un grande schermo per permettere agli appassionati di calcio di non perdersi gli Europei 2024

LABORATORI E DEGUSTAZIONI:

Venerdì 21 giugno 2024 - Alle 19.30 a Il Quartiere : BEER&CHEESEL’abbinamento tra le birre e i formaggi è che un grande classico, che è sempre un piacere riscoprire. Degustazione a cura di ABC - Associazione Birraria Cuneese - insieme a Vittorino Aimone. Guida il percorso Paolo Orlando, assaggiatore Onaf e Birrotecario. Iscrizione obbligatoria entro il 19 giugno al costo di 15 € a persona. Per info e prenotazioni: cell. 328-4741065 (solo WhatsApp) o e-mail abc.cuneo@gmail.com

Sabato 22 giugno alle 17 presso l'Ortica libreria indipendente - via della resistenza 4a: IL TURISMO BIRRARIO. La birra artigianale può essere un’innovativa chiave di lettura del nostro territorio. Ne parla Andrea Camaschella, autore dell’Atlante dei birrifici italiani(Libreria Geografica) e di due volumi dell’opera Turismo birrario. Guida per viaggiatori in fermento (EdizioniLSWR) e con Luca Giaccone, curatore della Guida alle birre d’Italia e de Il piacere della birra (Slow FoodEditore). L’incontro è libero e aperto a tutti.

Sabato 22 giugno alle 19.30 presso Il Quartiere LA FILIERA DELLA BIRRAL’Italia produce appena un terzo dell’orzo necessario della produzione della birra, mentre per il luppolo ilnostro paese nemmeno compare nelle statistiche internazionali. Eppure la birra è un prodotto della terra,che si ottiene con materie prime naturali. Quali le prospettive e le sfide per il futuro? Ne parlano Diego Botta e Antonello Musso che parleranno della parte agricola/filiera e Mario Robaldo che farà una breve introduzione sulla storia della birra in Piemonte. Assieme a loro Luca Giaccone. A seguire degustazione guidata da Vittorino Aimone.

Sabato 22 e domenica 23 giugno presso il Quartiere alle 18.15 SCOPRI LA BIRRA - DEGUSTAZIONE GUIDATA ALLA CIECA. Sarà possibile partecipare alla degustazione guidata di 4 birre di 4 birrifici presenti a C’èFermento con intervento finale di un rappresentante per ogni birrificio. Il ritrovo è previsto allo stand di ABC. Iscrizione obbligatoria entro il 19 giugno al costo di 10 € a persona (a giornata).Per info e prenotazioni: cell. 328-4741065 (solo WhatsApp) o e-mail abc.cuneo@gmail.comL

A BIRRA DI C’È FERMENTO | TERRES MONVISO. Con l’organizzazione di C’è Fermento, è ormai diventata tradizione produrre una birra di territorio simbolica.Per la quattordicesima edizione, la Birra di CF è stata prodotta nel birrificio LA GRANDA, e ogni anno unnuovo birrificio sarà selezionato. Una birra che utilizza anche i luppoli provenienti dalle Terre del Monvisoper comporre una birra estiva e dalla facile beva.

Nell’edizione 2023 C’è Fermento ha richiamato oltre 18.000 persone in 4 giorni di Salone.Un appuntamento con una solida notorietà che, dopo oltre 10 anni di vita, sa coniugare al meglio altaqualità e convivialità all’interno di un’importante azione di promozione di un territorio, le Terre del Monviso,conosciuto anche per l’importante produzione di birra artigianale che lo caratterizza.Un Salone atteso e affermato nel panorama nazionale che, come ben sappiamo, negli ultimi mesi ècambiato radicalmente.

Cresce l’impegno di C’è Fermento nell’essere un evento sostenibile e nell’azzerare, edizione dopo edizione, ilproprio impatto climatico. Questa strada verso il green è resa possibile grazie alla stretta collaborazione con eVISO e con C.S.E.A. - Consorzio servizi ecologia ed ambiente - di Saluzzo.

I materiali utilizzati durante le serate difesta saranno per la maggior parte compostabili, lo spreco di carta ridotto al minimo, grazie a menù digitalie insegne permanenti, e i bicchieri griffati saranno riutilizzabili in quanto in vetro. Come ogni anno il Consorzio SEA fornirà il suo supporto per garantire la corretta raccolta dei rifiuti, allo stesso tempo l’organizzazione e gli espositori stessi presteranno la massima attenzione per il rispetto degli spazi e dellepersone che vivranno C’è

Fermento 2024. C'è Fermento è realizzato grazie alla collaborazione con aziende del nostro territorio: Acqua Eva, AmbienteServizi, Isiline oltre che Molecola.

http://cefermento.fondazionebertoni.it/

