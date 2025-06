Eviso si espande in Piemonte (Alessandria) e in Liguria (Genova) potenziando la rete vendita nel canale diretto luce e gas

eVISO S.p.A. (simbolo: EVISO) – società di tecnologia (COMMOD-TECH), quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica il potenziamento della propria rete di vendita nel canale diretto luce e gas, attraverso l’inserimento di due nuove figure commerciali ad Alessandria, in Piemonte, e tre a Genova, in Liguria.

La scelta di potenziare la rete di vendita diretta è in linea con la strategia di crescita aziendale, che prevede un rafforzamento progressivo del canale diretto attraverso l’ampliamento della presenza sul territorio. Come dichiarato alla chiusura del primo semestre dell’esercizio 24-25 (luglio–dicembre 2024), la Società ha infatti sostenuto dei “costi per la crescita” a supporto degli obiettivi strategici, tra cui il l’ampiamento della rete commerciale di vendita diretta.

L’ingresso in nuove aree come la provincia di Alessandria in Piemonte e in quella di Genova in Liguria rappresenta un passaggio importante: consente infatti di presidiare territori finora non coperti e di migliorare l’efficacia dell’azione commerciale. Questa espansione rappresenta un ulteriore tassello all’interno di un percorso già avviato, che punta a un modello di vendita più vicino al cliente e supportato da strumenti tecnologici in grado di offrire un servizio più efficiente e consapevole.

La rete vendita nel canale diretto di eVISO ad oggi conta 28 figure commerciali, attivi in prevalenza nelle provincie di Cuneo, Torino e Imperia, numero in costante crescita che testimonia l’impegno di eVISO nel rafforzare la rete di vendita diretta e ampliare la propria presenza sul territorio.

Franco Pancino, Direttore Commerciale Vendita Diretta Luce e Gas di eVISO, ha commentato: “In questo ultimo esercizio abbiamo accelerato sulla crescita commerciale sia rafforzando le zone storiche come la provincia di Cuneo e Torino, sia aprendo nuove zone come la provincia di Imperia e ultimamente la provincia di Alessandria e Genova. Con oltre 28 commerciali attivi sul territorio ad oggi, e significativi ingressi nei prossimi mesi, sono fiducioso di poter continuare ad estendere l'offerta eVISO su nuove zone in cui la nostra proposta sia attrattiva per il tessuto locale”.