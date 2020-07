Bra: lavori di asfaltatura in via Piave e via Magenta

Lunedì 3 e martedì 4 agosto 2020, dalle 7.30 alle 18 (e comunque sino a fine intervento), via Piave sarà chiusa al traffico in quanto interessata da lavori di asfaltatura conseguenti al passaggio delle reti del teleriscaldamento e della fognatura.



La strada verrà riaperta alla sera al termine di ogni singola giornata lavorativa.

Contestualmente, nelle giornate di martedì 4 e di mercoledì 5 agosto verrà istituito un senso unico alternato in via Magenta per consentire anche in questo caso il rifacimento del manto stradale.



Gli utenti saranno informati da apposita segnaletica stradale.