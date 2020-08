Gita in MtB al rifugio "Soria" per festeggiare i lavori di ristrutturazione esterna

Per l'occasione, il CAI ha organizzato una gita in Mtb al rifugio con partenza alle ore 9 da San Giacomo di Entracque (quota 1213 mt). Da San Giacomo si prende presso il Bar Ristorante Baita Monte Gelas, seguendo le indicazioni per il rifugio; da questo punto comincia lo sterrato, pedalabile fino al Piazzale dei Cannoni e passato il piazzale la salita comincia a farsi molto ripida e soprattutto dissestata. La parte più faticosa dura circa 2 chilometri, finito questo tratto si arriva a un pianoro meraviglioso, sotto al rifugio.