Domani a Vignolo le esequie di Luigi Antonio Scelza, il 48enne morto nell'incidente stradale a Santa Croce di Cervasca

Verranno celebrati domani, lunedì 3 agosto, i funerali di Luigi Antonio Scelza, il 48enne morto in un incidente stradale, giovedì, a Santa Croce di Cervasca.

Lungo la Provinciale 23, in direzione Vignolo, nei pressi del demolitore, scelza si trovava in sella ad un scooter, quando si è scontrato contro un camion. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante la corsa all'ospedale di Cuneo, dove è stato trasportato in condizioni gravissime. E' spirato poco dopo.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dell'Arma dei Carabinieri.

Le esequie verranno celebrate nella Parrocchiale di San Giovanni Battista, a Vignolo, alle ore 15. Alla stessa ora, a Salvitelle, in provincia di Salerno, la famiglia di Scelza si riunirà nella chiesa intitolata a San Sebastiano Martire per una Santa Messa in suo ricordo.

La salma di Scelza, dopo il rito esequiale, verrà tumulata nel cimitero di Vignolo. L'uomo lascia la moglie Antonella, i figli Anita e Gaetano, mamma Concetta, papà Gaetano e le sorelle Pina e Antonella.