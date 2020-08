A Chiusa Pesio una "giocovisita" per famiglia all'interno dell'archeopark

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Chiusa di Pesio, l’Area Protetta Alpi Marittime e Conitours il gruppo di guide Turismo per Professione propone per sabato 8 agosto alle ore 16.30 una giocovisita per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni che si articolerà all’interno dell’archeopark.

L’attività si svolgerà all’aperto e tramite indovinelli, quiz e giochi di mimo: i più piccoli saranno portati a scoprire il magico mondo dell’archeologia.

Il costo è di euro 8,50 per gli adulti, 5,50 per i bambini dai 6 agli 11 anni è comprensivo della visita guidata e dell’aperitivo-piccola merenda che si svolgerà in uno dei bar del centro di Chiusa di Pesio.

L’orario delle visite è fissato per le ore 16.30 e il punto di ritrovo è nel piazzale antistante la sede del Parco (Via Sant’Anna 34). Le visite partiranno con minimo 10 iscritti e i gruppi non potranno essere superiori alle 15 unità per questioni di sicurezza legate al COVID-19.

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Conitours: 0171.696206. Possibilità di acquisto online dei biglietti al pulsante sottostante.