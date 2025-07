Presentata a Limone Piemonte la seconda tappa della “Vuelta a España 2025”: "Una straordinaria occasione di visibilità per tutto il territorio" [FOTO e VIDEO]

La Sala Consiliare del municipio di Limone Piemonte ha ospitato, mercoledì 16 luglio, la presentazione della seconda tappa italiana della “Vuelta a España 2025”, da Alba a Limone.

Sarà la seconda frazione della prestigiosa corsa ciclistica spagnola e si svolgerà domenica 24 agosto: 157 chilometri con il primo arrivo in vetta per uno spettacolo assicurato, favorito dal fascino del territorio cuneese e dall'amore della Granda per questo sport.

La conferenza stampa è stata moderata dal giornalista sportivo esperto di ciclismo Giorgio Viberti che ha dialogato con gli ospiti Giuseppe Martinelli, direttore sportivo e figura di riferimento del ciclismo professionistico e Marco Velo, già compagno di Marco Pantani ed attuale Ct dell'Italia femminile su strada.

Le dichiarazioni del sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi e dell'assessore regionale con deleghe, tra le altre, a Sport e Turismo, Paolo Bongioanni (GUARDA IL VIDEO)