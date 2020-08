La Lega in piazza, anche in Granda, al fianco di Matteo Salvini

Questo fine settimana la Lega cuneese è scesa in piazza con presidi e gazebo allestiti per una raccolta firme a sostegno della politica in tema di difesa dei confini e contrasto all'immigrazione clandestina portata avanti da Matteo Salvini nelle vesti di Ministro dell'Interno.

"Come ogni volta dalla Provincia di Cuneo abbiamo voluto rispondere presenti alla chiamata del nostro segretario federale - commenta il segretario provinciale, senatore Giorgio Maria Bergesio - Nonostante il periodo estivo abbiamo voluto essere presenti numerosi e al riguardo voglio ringraziare le sezioni e militanti che si sono organizzati per i presidi e gazebo, come tutti i cuneesi che sono venuti a firmare e che potranno continuare a farlo online (legaonline.it/iostoconsalvini).

Le battaglie della Lega e di Matteo Salvini sono le nostre e al suo fianco siamo convinti di poter mandare a casa l'attuale malgoverno romano".

"Politica oggetto di attenzione non dovrebbe essere tanto quanto di buono fatto da Matteo Salvini - commenta l'onorevole Flavio Gastaldi - ma quanto di sciagurato sta facendo l'attuale governo che sta arrischiando di portare l'Italia in una vera e propria spirale economica depressiva.

Sempre più persone ci avvicinano manifestando la propria vicinanza alla Lega e ciò ci rende consapevoli di quanto di buono da noi fatto e della necessità di un cambiamento urgente".