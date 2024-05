Nasce “SiAmo Manta”, lista civica guidata da Ivana Casale

“SiaAmo Manta” è una lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Manta di Ivana Casale, 55 anni, imprenditrice e avvocato non praticante. “La nostra lista – spiegano i promotori - nasce da una volontà spontanea di aggregazione con lo scopo di migliorare la situazione attuale del paese e si propone di amministrare con concretezza, coraggio e buon senso”.



“La scelta di un sindaco donna e di una formazione con una forte rappresentanza femminile assume oggi un significato cruciale, promuovendo l’equità di genere ed una visione inclusiva”.



“Ivana Casale – specificano - si impegna a mettere in pausa la sua occupazione attuale per dedicarsi a tempo pieno a Manta, garantendo così una disponibilità e un dialogo costante, per rispondere prontamente alle necessità dei cittadini e offrire soluzioni in tempi brevi. Ci presentiamo – aggiungono - come un gruppo di persone competenti, motivate e dedicate al servizio della comunità locale, pronte a lavorare con impegno, entusiasmo ed integrità per il progresso e il benessere di Manta e dei suoi abitanti”.



(Ivana Casale)



Questa la lista

Candidato sindaco:

CASALE IVANA: IMPRENDITRICE - 55 ANNI



Candidati consiglieri:

MARGARIA PIERFRANCO: ARCHITETTO LIB. PROF - .58 ANNI

LASAGNO STEFANIA: IMPRENDITRICE - 49 ANNI

SERAFINO CAROLA: STUDENTESSA - 20 ANNI

ARNAUDO STEFANO: IMPRENDITORE AGRICOLO - 44 ANNI

CRESTO MAURA: EX COMMISSARIO POLIZIA MUNICIPALE - 70 ANNI

TESTA MARCO: EX DIRIGENTE SCOLASTICO - 76 ANNI

DONADIO GIUSEPPE: EX ARTIGIANO - 66 ANNI

PALUSHI EGLANTINA: CASALINGA - 38 ANNI

FALCO NICOLA: GEOMETRA LIB. PROF. - 31 ANNI

MANTOVANI ELENA: IMPIEGATA - 26 ANNI

BECCARIA ISABELLA: CONSULENTE D'IMPRESA - 44 ANNI

MINA PIERSANDRO: EX DIRIGENTE DI AZIENDA - 74 ANNI



Questo il calendario dei principali incontri dei prossimi giorni:

Venerdì 10 maggio: dalle 18 alle 20 inaugurazione del “Punto di informazione elettorale” a Manta in via Roma 30. Ai partecipanti sarà offerto un aperitivo di benvenuto. Il punto informativo sarà aperto dal lunedì al sabato.

Mercoledì 15 maggio alle 21: presentazione della lista e del programma al Parco Matteotti. Seguirà rinfresco.



Martedì 21 maggio alle 21: presentazione della lista e del programma presso gli impianti sportivi di via Gerbola. Seguirà rinfresco.



Martedì 28 maggio alle 21: presentazione della lista e del programma a San Rocco con rinfresco.



Giovedì 6 giugno: serata finale all’Oratorio Arcobaleno. Seguirà rinfresco.