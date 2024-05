Comunali: Azione ad Alba è un caso. Il centrosinistra si presenta in piazza San Giovanni

Dopo lo sfogo di Energie Nuove che aveva annunciato di essersi tirato fuori dalla contesa comunale di Alba dell'8 e 9 giugno, ritirando l'appoggio annunciato ad Alberto Gatto e accusando il centrosinistra di "attacchi forti e ingiustificati", anche il locale gruppo di Azione, tra le componenti di quello stesso raggruppamento, ha manifestato il suo disappunto per l'intesa mancata col centrosinistra: Siamo allibiti della decisione di Alberto Gatto e del Partito Democratico di escluderci dalla colazione - ha dichiarato Luca Foglino, coordinatore cittadino di Azione - dopo che con Energie Nuove avevamo fatto un percorso iniziato, già con l’insediamento del sottoscritto a coordinatore cittadino nel luglio 2023, per portare coerentemente Azione a costruire il centro sinistra riformista e pragmatico nella città di Alba".

La nota prosegue con toni assai duri: "L’inspiegabile scelta di escluderci, in privato con attacchi personali volgari e accuse, e scuse false che ci hanno fatto stare molto male sul piano personale, e di blandirci al contempo con frasi di circostanza pubbliche, oltre a essere un comportamento deplorevole, manda all’aria tutto il lavoro fatto, spostando l’asse della coalizione di Gatto verso una sinistra ideologica, giustizialista e chiusa in sé stessa, non adatta a governare. Troviamo imbarazzante il silenzio sulla questione del candidato sindaco e del PD e non riusciamo a spiegarci le ragioni di questa scelta - ha continuato Foglino - se non nel fatto che il Partito Democratico si è convinto che da solo ed isolandosi, avvilendo le altre possibili forze politiche alleate, possa vincere le elezioni e governare la Città. Per quanto riguarda cosa farà Azione alle elezioni comunali, condivisa personalmente la scelta per queste elezioni amministrative di Energie Nuove di non candidarmi - conclude Foglino - rimettiamo al Segretario Nazionale Carlo Calenda la decisione su cosa farà Azione ad Alba".

Dal canto suo Alberto Gatto pare intenzionato a non rispondere e continua a programmare gli incontri della propria campagna elettorale. Mercoledì 15 maggio, a partire dalle 17:30, si terrà in piazza Pertinace (San Giovanni) l'evento di presentazione delle liste e dei candidati che sostengono Alberto Gatto nella corsa alla carica di sindaco. A partire dalle 20.30 inizierà interverranno i rappresentanti di ogni lista, presentando i propri candidati e infine ci sarà l’intervento del candidato sindaco. Gli organizzatori aggiungono che ci saranno spettacoli musicali, dj set di accompagnamento, food truck e area conviviale "per un evento aperto a tutti che vuole essere anzitutto una festa". In caso di maltempo la presentazione si terrà alle 20.30 al Palazzo Mostre e Congressi.

Per la serata di lunedì 13 maggio, sempre al Palazzo Mostre, alle ore 21, è invece prevista la presentazione della lista di Fratelli d'Italia, tra quelle che sostengono il candidato del centrodestra Carlo Bo.