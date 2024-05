Marco Gallo (Cirio Presidente): "Sostenibilità energetica nuova carta per il rilancio del settore costruzioni"

“Come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione trasformeranno le nostre città nel segno della sostenibilità energetica” e il titolo del convegno organizzato da Ance Cuneo, l'associazione dei costruttori, che giovedì pomeriggio terrà a Saluzzo la propria assemblea provinciale.

Marco Gallo, sindaco di Busca e candidato consigliere regionale alle elezioni dell'8 e 9 giugno, è convinto che le case green rappresentino una nuova chance per il comparto dell'edilizia dopo il boom legato al superbonus che ha ridato fiato a un settore messo in ginocchio dal Covid. «Anche le recenti direttive dell'Unione europea, peraltro accolte con riserva dall'Italia, vanno in quella direzione. Gli interventi per rendere più sostenibili il nostro patrimonio edilizio possono diventare un volano per un settore come quello della casa che in provincia di Cuneo dà un contributo importante alla creazione del Pil - spiega Gallo - . Il convegno Ance fa un passo in più indicando nella digitalizzazione e l'Intelligenza artificiale le due carte su cui puntare per accelerare la corsa verso un'edilizia più green”.



Gallo ha letto l'ultima indagine congiunturale presentata da Ance a livello regionale a febbraio. Se fatturato e occupazione sono destinati a rimanere positivi almeno per tutto il primo semestre dell'anno, il candidato della lista civica “Cirio presidente. Piemonte moderato e liberale” guarda con attenzione al dato sugli investimenti che pur rimanendo intonati all'insù tendono a una flessione. Con un annunciato calo ordini sia per i lavori pubblici sia per quelli privati. «Ecco perché c'è da augurarsi che a giugno la Bce dopo due anni decida il primo taglio dei tassi, riavvicinando la gente ai mutui per l'acquisto della casa e renda anche più leggero il costo del denaro per le imprese - dice Gallo - . Ma è chiaro che bisogna lavorare in prospettiva a possibili bonus che con una formula diversa dal superbonus che sta pesantemente condizionando il bilancio statale aiutino comunque le famiglie nella conversione delle proprie abitazioni in chiave più ecologica. Non possiamo dimenticarci che la sostenibilità è una delle sfide a cui tutti siamo chiamati a contribuire».

Gallo sottolinea anche un altro aspetto emerso dall'indagine dell'Ance Piemonte e che ha effetti anche nel Cuneese: la mancanza di manodopera. Le imprese segnalano come un grosso problema il reperimento di manodopera qualificata (2 imprese su tre) ma anche generica (una su due). «Sarà importante come Regione lavorare su una formazione sempre più mirata alle esigenze delle imprese» conclude Gallo.