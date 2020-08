Linea Fossano-Cuneo: il Co.M.I.S. chiede la conclusione dei lavori per il raddoppio

"Come coordinamento Vi chiediamo cortesemente, vista l’importanza dell’opera e l’intenzione del comune di Cuneo di agire presso le sedi competenti per richiederne l’ultimazione utilizzando anche fondi europei, di valutare la possibilità di discuterne e approvare tale azione presso i Vostri Consigli Comunali e unire le forze al fine di presentare tale richiesta in maniera unitaria affinché venga realizzata tale opera infrastrutturale più che mai necessaria e utile per migliorare il traffico ferroviario, sia merci che passeggeri, del nostro territorio" hanno sottolineato i membri del Co.M.I.S. Claudio Menegon, Paolo Forno e Fulvio Bellora.