I migliori cosmetici naturali da portare con sè in vacanza

Quando si va in vacanza, oltre ad assicurarsi di mettere in valigia biancheria intima e indumenti necessari, bisogna pensare anche a quali prodotti essenziali di bellezza si porteranno con sé. Considerato che in viaggio non si può trasportare l’intero

armadietto di cosmetici che abbiamo in casa, andare in vacanza diventa l'occasione perfetta per semplificare il proprio regime di bellezza e fare affidamento solo su alcuni prodotti essenziali e mirati, meglio se naturali. Ecco di seguito quali vi consigliamo di non dimenticare.

Protezione solare

Non c’è vacanza che si rispetti senza protezione solare. Se dobbiamo dirla tutta, tale protezione è un fattore immancabile anche nella vita di tutti i giorni: il sole e i raggi UV non sono presenti solo nelle località di villeggiatura! Ecco quindi come la crema solare diventa il cosmetico di base raccomandato per la cura della pelle più importante in assoluto: se poi ci affidiamo alla cosmetica naturale, il risultato è ancora più benefico.

Per chi preferisce, in alternativa agli specifici cosmetici solari naturali non è difficile trovare in vendita una crema viso naturale con protezione solare e anti-age allo stesso tempo.

A tal proposito, fra i Must Have dell’estate 2020 vi raccomandiamo:

- I prodotti solari del marchio Starbene, studiati per una protezione naturale ed efficace. Ad esempio, abbiamo selezionato per voi:

Starbene Pro-Sole Emulsione Solare Protezione Alta SPF 30 con burro di karitè, aloe vera, vitamina E e altri principi attivi naturali.

oppure

Starbene Pro-Sole Crema viso-collo Jaluronic Protezione SPF 50+, con acido ialuronico, tè verde, filtri UVA e UVB, filtri naturali che derivano dal gammaorizanolo e dall’aloe e burro di karitè, insieme ad altri principi attivi.

- In alternativa, un’ottima crema viso naturale con fattore di protezione solare incluso, come l’efficace Jolì Crema Giorno, con: gli esclusivi filtri solari microincapsulati - che rappresentano una peculiarità specifica di questa formula - estratto di cellule staminali della mela e fiori di Buddleja Officinalis... profumata agli olii essenziali.

Infine, anche le labbra necessitano di un’opportuna cura durante il periodo estivo. Le labbra screpolate e rese secche dal sole e dal sale del mare infatti sono spesso una costante durante una vacanza al mare. Avere con sé un buon balsamo per labbra con protezione solare aiuta a risolvere questo problema: per questo è un prodotto assolutamente essenziale da tenere nella borsa da spiaggia.

Doposole

Oltre alla protezione solare, in valigia non può mai mancare il doposole. Alcune persone pensano che esso sia importante solo nel caso di scottature, tuttavia è buona norma applicarlo sempre, per favorire la rigenerazione cutanea. Non necessariamente si devono acquistare i classici doposole, ma si può optare anche

per una buona crema idratante naturale ben scelta, che può altresì fare la sua parte andando a nutrire in profondità la pelle.

Fra i prodotti che vi raccomandiamo di provare ci sono i seguenti cosmetici Resibo,

utti naturali al 98,5%:

Resibo Lozione Speciale Snellente Corpo con alga Tisochrysis Lutea, olio di Chia e burro di mango.

Resibo Lozione Nutriente Corpo con estratto di polmonaria, olio di Monoi, olio di cocco, olio di Kukui e estratto di Gardenia di Tahiti.

Resibo Balsamo Corpo Illuminante Mastertouch

con olio di jojoba, vitamina E, estratto di foglie di cavolo e uno speciale mix di particelle illuminanti.

Scrub Corpo

Dopo una giornata in spiaggia, cosa c’è di più piacevole di una doccia energizzante prima di cena? Ogni momento in vacanza diventa occasione di relax, per questo vale la pena non perdere l’occasione di coccolarsi con un’ottima doccia e i giusti prodotti. Un esempio su tutti?

lo Scrub Rigenerante Corpo di Resibo è naturale al 98,1% e dona una sensazione di pulizia e freschezza impagabile, lasciando la pelle idratata e morbida come quella di una pesca. E’ perfetto da utilizzare in doccia ma anche per un bagno rilassante, prima di immergersi nella movida delle serate estive.

Maschera per capelli e per viso

Prendere il sole e nuotare sono senz’altro tra i momenti più belli e attesi di una vacanza estiva. Sicuramente queste attività hanno effetti meravigliosi per mente e corpo, ma non si può dire lo stesso nel caso di capelli e pelle. Tuttavia ci sono alcuni validi rimedi che possono aiutarci a proteggere e riparare il nostro corpo dai danni del sole: ad esempio, applicando una buona maschera per capelli prima di andare in spiaggia. Per quanto riguarda la pelle invece, una maschera viso naturale adatta a tutti i tipi di cute e ricca di principi attivi naturali è la scelta ideale, in sinergia con

un’attenta selezione di creme viso bio . Noi vi suggeriamo di provare ancora una volta la marca Jolì, con una pregevole maschera viso dagli ingredienti certificati e dalle innumerevoli proprietà lenitive e idratanti come Jolì Maschera.

Make Up

Concludiamo questo breve ma essenziale vademecum concentrandoci sul make-up che, certamente, non si può dimenticare a casa. Quale occasione migliore quella della vacanza per optare ad una base trucco naturale al 98,6% come la Resibo Self Love BB Cream? In questo periodo dell’anno infatti la nostra pelle apparirà già splendente di suo: il relax e l’abbronzatura la faranno diventare così naturalmente radiosa che, la sera, basterà applicare una leggera base trucco per risaltarne il colore luminoso. La cosmetica naturale ci viene in aiuto con molti prodotti come questo che vi suggeriamo, studiato appositamente per risaltare la bellezza della vostra pelle senza alterarla, lasciandola al contempo idratata e morbida.

Grazie a questa breve guida, sapere ora cosa mettere in valigia per le prossime vacanze sarà sicuramente più facile. Non possiamo che sottolineare inoltre l’importanza che la cura della pelle deve avere, non solo al mare, ma 365 giorni l’anno. Concludiamo infine con un ultimo suggerimento, valido soprattutto per chi andrà in vacanza in aereo con un solo bagaglio a mano: l’Holiday Set 3 PZ di Resibo è

una selezione compatta di pezzi essenziali di cosmetica naturale! Per voi Resibo ha studiato un concentrato di proprietà benefiche in formato tascabile: il Gel Detergente, il Tonico Essenza e il Siero Essenza Resibo vi seguiranno durante tutto il vostro viaggio. Non ci resta che augurarvi buone vacanze!