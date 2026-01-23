Cercasi meccanico manutentore industriale esperto

La Cartiera Pirinoli. azienda industriale strutturata e stabile, sta cercando per ampliamento organico, un meccanico manutentore industriale con esperienza, anche attualmente occupato, interessato a migliorare le proprie condizioni professionali.
Chi stiamo cercando
- un meccanico manutentore con esperienza reale in ambito industriale;
- una persona autonoma, affidabile, capace di risolvere problemi sul campo;
- mentalità pratica, attenzione alla qualità del lavoro e rispetto delle procedure.
Cosa offriamo
- contratto a tempo indeterminato;
- retribuzione migliorativa, commisurata all’esperienza
(valutiamo anche chi oggi ha già una buona posizione economica);
- ambiente serio, impianti industriali veri, interventi programmati:
- massima riservatezza durante tutto il processo di selezione.
Se oggi lavori e senti che la tua professionalità potrebbe essere valorizzata meglio, questa è un’opportunità da valutare con calma e in modo riservato. A volte migliorare non significa cambiare mestiere, significa cambiare contesto.
Invia il tuo CV o candidati a risorse.umane@pirinoli.it