Le ACLI con l'Istituto "Giolitti-Bellisario-Paire" per la partenza del materiale scolastico destinato alle scuole ucraine

Si svolgerà giovedì 29 gennaio, alle ore 11.30, presso la Hall e l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giolitti-Bellisario-Paire”, diretto dalla prof. Garello, in piazza IV Novembre 6 a Mondovì, la partenza ufficiale del materiale scolastico raccolto dalla comunità scolastica e cittadina, con il sostegno delle Acli provinciali cuneesi e monregalesi, destinato ai bambini e alle bambine delle scuole ucraine coinvolte nel conflitto.

L’iniziativa “Una scuola per la pace”, coordinata dall’istituto scolastico monregalese, ha visto protagoniste le Acli di Cuneo, che hanno sostenuto e raccolto materiale nei circoli, ricevuto le donazioni sul conto corrente solidarietà delle Acli Prov.li Cuneesi e partecipato insieme alle scuole del plesso scolastico di San Michele Mondovì, diretto dalla prof. Iadarola, alla raccolta di una notevole quantità di materiale da destinare alle scuole del distretto di Kegychiv, in grande difficoltà per il protrarsi della guerra.

“Una scuola per la pace” è nata dal desiderio di studenti, famiglie, docenti e cittadini di offrire un gesto concreto di solidarietà a favore di chi, nonostante la guerra e le difficoltà quotidiane, continua a credere nella scuola come luogo di speranza, futuro e dignità.

La partenza di questo primo convoglio di aiuti ha un importante valore simbolico e segue il viaggio del docente del “Giolitti-Bellisario-Paire” e consigliere nazionale delle Acli Pietro Carluzzo, che nell’ottobre scorso ha partecipato, come delegato delle Acli cuneesi, ad una missione di pace in Ucraina.

Lo stesso Pietro Carluzzo insieme, alla dirigente Donatella Garello ha raccontato pochi giorni fa la sua esperienza in Ucraina e l’iniziativa “Una scuola per la Pace”, in diretta su Radio Alba nella trasmissione Hype Wawes condotta da Andrea Cassinelli e Carlotta Busca.

“Giovedì 29 gennaio – dice il presidente provinciale Acli cuneesi, Elio Lingua, che parteciperà all’evento con il responsabile di zona delle Acli Monregalesi, Piermario Longo ed altri dirigenti dell'associazione – ci onorerà della sua presenza il vice presidente delle Acli nazionali, Pierangelo Milesi, responsabile della rete territoriale e della pace”.

Si ricorda che i versamenti in favore di “Una scuola per la pace” possono ancora essere effettuati sul conto corrente solidarietà delle Acli Prov.li Cuneesi su questo IBAN: IT66B0306909606100000186920 intestato a: ACLI SEDE PROVINCIALE DI CUNEO APS con causale: “materiale scolastico per bimbi ucraini”.







