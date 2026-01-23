Export e meccanica agricola: la programmazione 26/30 della Camera di Commercio parte dall'ascolto delle imprese

In un’economia globale segnata da una crescente imprevedibilità, la Camera di Commercio di Cuneo mette al centro della propria agenda strategica il settore della meccanica agricola.

In quest’ottica mercoledì 21 gennaio si è svolto un importante tavolo di confronto che ha riunito i vertici dell'Ente camerale, il management istituzionale e amministrativo di Ceipiemonte, l’associazione Arproma e una delegazione rappresentativa di aziende del comparto, dalle piccole realtà d’eccellenza ai grandi player industriali.

L’incontro è stato concepito come una vera "giornata dell’ascolto", finalizzata a raccogliere i desiderata, le aspettative e le preoccupazioni di un distretto che si trova oggi a navigare tra le insidie di dazi doganali, l’instabilità geopolitica e una generale incertezza dei mercati internazionali. Gli imprenditori presenti in rappresentanza della filiera si sono confrontati in modo aperto sulle dinamiche di business messe in atto da ciascuno di loro, anche in funzione della diversa dimensione aziendale.

Alle istituzioni è richiesto non solo supporto burocratico, ma una vera e propria condivisione della strategia. Il percorso punta a definire una "road map" personalizzata per il settore, individuando le strade più efficaci da scegliere tra una vasta gamma di strumenti operativi che vanno dal networking qualificato, attraverso l’organizzazione di incontri b2b mirati per connettere l’offerta cuneese con i buyer globali più promettenti, le missioni di incoming e outgoing con l’invito di delegazioni estere in provincia che possano toccare con mano la qualità del nostro distretto meccanico, la partecipazione alle principali fiere internazionali di settore o la realizzazione di adeguate campagne di comunicazione per aumentare il prestigio internazionale del “Made in Cuneo”.

“Abbiamo inaugurato una nuova stagione di ascolto strategico, convinti che solo partendo dai bisogni diretti degli imprenditori si possano costruire soluzioni efficaci – afferma il Presidente Luca Crosetto - Questa giornata di confronto con la meccanica agricola ci permette di avere gli strumenti per trasformare i desiderata delle aziende in un supporto concreto, capace di mitigare i rischi di mercati sempre più complessi e segnati dall'incertezza, cercando di offrire alle imprese una bussola sicura per orientarsi tra dazi e instabilità. Affiancare le imprese nell’ambito dell’internazionalizzazione deve essere il risultato di un patto fiduciario che nasce dall’ascolto del territorio."

L’idea è quella di costruire, in collaborazione con Ceipiemonte, un ecosistema di supporto capace di affiancare l’imprenditore nell’esplorazione di mercati nuovi e spesso rischiosi, dove la presenza istituzionale è fondamentale per decifrare le criticità locali e minimizzare i pericoli dell’internazionalizzazione, avvalendosi delle più avanzate piattaforme di ricerca mercati potenziati dal ricorso all’intelligenza artificiale.

Questo nuovo approccio permetterà di incrociare i dati macroeconomici con i reali bisogni emersi nell’incontro, fornendo alle aziende mappature predittive e analisi di scenario di altissimo profilo. In una provincia a forte vocazione agricola, il potenziamento della meccanica rappresenta un investimento sul futuro dell’intero sistema.