La tragedia di Castelmagno si porta via le vite di cinque giovani Cuneesi: gli inquirenti indagano sulla dinamica e sulla portata del mezzo

Forse una disattenzione è stata la causa del tragico incidente di questa notte a Castelmagno, che ha portato alla morte cinque ragazzi Cuneesi e al ferimento di altri quattro giovani.

A morire sul colpo dopo lo schianto Marco Appendino, 24 anni, di Savigliano, alla guida del mezzo, un fuoristrada Defender. A morire sono stati anche i fratelli Nicolò ed Elia Martini, 17 e 11 anni, di San Sebastiano di Fossano, Camilla Bessone di 16 anni e Samuele Gribaudo di 14, residenti a San Benigno di Cuneo.

Feriti in maniera non grave gli altri occupanti del mezzo Chiara di 17 anni di Morozzo e Anna, 17 anni di San Benigno, sorella di Samuele.

Critiche le condizioni di Marco, 24enne anche lui di Savigliano che è stato elitrasportato al Cto di Torino, da dove confermano che è sveglio e cosciente. Ha riportato un trauma vertebrale e dovrà essere operato per la stabilizzazione della colonna. La prognosi per ora è riservata.

Anche Danilo, 17 anni di Verzuolo, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Probabilmente i nove amici erano saliti in quota per andare a osservare meglio il cielo stellato in quella che era una calda e tranquilla serata d’estate, finita purtroppo in tragedia, causata forse appunto da una distrazione. Mentre il mezzo stava scendendo nei pressi del Santuario di San Magno, è precipitato da una strada forestale, uscendo di strada all'altezza di un tornante e iniziando a rotolare verso valle. Per l'impatto i giovani sono stati tutti sbalzati fuori dal veicolo.

Ora sono in corso di accertamento l’esatta dinamica dell’incidente, in queste ore i Carabinieri sono salti in località Alpe Chastlar per fare i dovuti rilievi, controllare le tracce di frenata. Si sta anche cercando di capire se il mezzo utilizzato dai ragazzi fosse omologato per nove persone o per sei. Il Defender, ridotto a una carcassa dopo essersi cappottato più volte durante la caduta, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco.

"Siamo sgomenti e senza parole" è il commento a caldo del primo cittadino di Savigliano, Giulio Ambroggio, che ha visto due suoi concittadini coinvolti nella tragedia "Tutta la vicinanza alle famiglie così provate da questa tragedia".