A Mango si fa “Ribota an Piosa”

Si chiama “Ribota an Piosa” ed è il prossimo appuntamento previsto a Mango per sabato 22 agosto. La centrale piazza XX Settembre sarà quindi protagonista di questo evento organizzato dalla Pro Loco di San Donato insieme al Comune, e così anche il castello, che ospiterà nelle sue sale la mostra di opere d’arte “Papaveri e Papere” curata dalla associazione Manganum e alle ore 17 una Lettura di favole con sorpresa, mentre nel cortile il mercatino di antiquariato e prodotti artigianali.



Sulla piazza è previsto un Punto Ristoro curato dalle cantine, dalle associazioni e dai ristoratori di Mango che proporranno diversi piatti, e per la serata la cantante Sonia De Castelli, direttamente da Telecupole, sarà l’ospite d’eccezione.



L’organizzazione ricorda che l’evento seguirà le misure dettate dalle linee guida anti COVID-19, è quindi obbligatoria la prenotazione e l’uso della mascherina. Ingresso contingentato con compilazione di modulo. Info e prenotazioni: tel. 393.7241680.