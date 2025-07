Sold out e grandi emozioni per la prima de "La Bohème" a Fossano: un successo per il progetto Norma Fantini Opera Contest

Alcuni momenti dello spettacolo andato in scena ieri all’Auditorium "Calvino Paglieri" di Fossano

Ieri, sabato 19 luglio, l’Auditorium Calvino Paglieri di Fossano ha accolto un pubblico entusiasta per la prima de La Bohème di Giacomo Puccini, andata in scena con il tutto esaurito nell’ambito del progetto Norma Fantini Opera Contest. Una serata carica di emozione, partecipazione e qualità artistica, che ha visto anche la presenza di numerose figure istituzionali, sottolineando l’importanza dell’evento per il territorio.

Questo nuovo allestimento, realizzato da Associazione Culturale Territori, in collaborazione con More News e Fondazione Fossano Musica, nasce con l’obiettivo di rendere l’opera lirica accessibile, viva e coinvolgente per il pubblico contemporaneo, mantenendo intatta la sua forza espressiva e la bellezza musicale che da sempre la contraddistingue.

Il Norma Fantini Opera Contest, ideato dal celebre soprano Norma Fantini, ha selezionato giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo, impegnandoli in un intenso percorso formativo nei mesi precedenti lo spettacolo. I finalisti hanno preso parte a masterclass e sessioni di lavoro guidate dalla stessa Norma Fantini, dal regista Alessio Pizzech e dal direttore d’orchestra Aldo Salvagno, tre figure di grande prestigio nel panorama lirico internazionale.

Proprio il regista Alessio Pizzech ha firmato una lettura originale e coinvolgente dell’opera, ambientandola alla fine degli anni ’60, in un contesto vibrante di cambiamento sociale, culturale e politico, capace di offrire nuove chiavi di lettura senza tradire l’anima del capolavoro pucciniano.





CAST ARTISTICO, selezionato attraverso il Norma Fantini Opera Contest:

Mimì – Martina Bianculli

– Martina Bianculli Rodolfo – Li Danyang

– Li Danyang Musetta – Viola Nelfi

– Viola Nelfi Marcello – Lee Gho Ho

– Lee Gho Ho Schaunard – Romaguera Cristofol

– Romaguera Cristofol Colline – Diego Maffezzoni

– Diego Maffezzoni Benoît / Alcindoro – Luca Romano





ENSEMBLE E PRODUZIONE

Direttore d’orchestra – M° Aldo Salvagno

– M° Aldo Salvagno Maestro del coro – M° Mauro Trombetta

– M° Mauro Trombetta Regia – Alessio Pizzech

– Alessio Pizzech Aiuto Regia – Aglaia Mudrea

– Aglaia Mudrea Direttore di palco – Matilde Vannozzi

– Matilde Vannozzi Scene e costumi – Susanna Fabbrini

– Susanna Fabbrini Light designer – Marzio Del Sole (Associazione Guido Levi)

– Marzio Del Sole (Associazione Guido Levi) Sound designer – Francesco Martinat

Con:

Orchestra della Fondazione Fossano Musica

Coro San Gregorio Magno di Trecate

Coro di voci bianche della Fondazione Fossano Musica , diretto da Erika Santoru e Paolo Tarolli

, diretto da Erika Santoru e Paolo Tarolli Truccatori e parrucchieri – CNOS Fap di Fossano

– CNOS Fap di Fossano Progetto grafico – Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo

Il successo della serata conferma l’efficacia del progetto come modello virtuoso di formazione, produzione e valorizzazione dei giovani talenti, nonché di rilancio dell’opera lirica come linguaggio artistico vivo, dinamico e profondamente connesso al presente.

Un sentito ringraziamento va agli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile questa serata: Paneco Ambiente, Libellula Software e Inalpi S.p.A.. Il loro sostegno ha rappresentato un tassello fondamentale per la realizzazione del progetto e per il coinvolgimento attivo del territorio in un evento di grande valore culturale.