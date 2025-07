A Mondovì la domenica dei motori con le "Vecchie signore" e le Alpine [FOTOGALLERY]

È stato il blu delle Alpine a caratterizzare l'edizione 2025 dell'evento super car che si è svolto questa mattina, domeica 20 luglio, in piazza Maggiore nella fitta cornice di appuntamenti della consolidata kermesse "Mondovì e motori".

Dopo la presentazione del libro “Flavio Briatore, il manager della Formula 1”, raccontato dal giornalista del settimanale Unione Monregalese, Marco Volpe, per la collana "La storia stiamo noi", nelle scorse settimane al museo della stampa (leggi qui), dove è stato anche svelato il restauro della Ferrari 365 GT4 2+2 del 1974, curato dai ragazzi delle scuole CFP Cebano Monregalese e Cigna-Baruffi-Garelli, grazie al supporto dell’ideatore del progetto Enzo Garelli, sotto la guida dei maestri restauratori Stefano Mirto e Marino Musso, nonché il verniciatore Fabrizio Mondino.

Da venerdì le strade del Monregalese si sono animate con i mezzi d'epoca per il “Week End con le Vecchie Signore”, esposte prima a Vicoforte dalla palazzata del Santuario e poi, come da tradizione, nel centro storico di Breo.

Ieri sera, sabato 19 luglio, la sfilata degli equipaggi in costume d'epoca e per tutta la giornata di oggi l'esposizione nei pressi di piazza Ellero dove ha luogo anche l'apprezzata mostra-scambio.

Numeroso il gruppo di vetture ante 1940 presenti, alcuni risalenti addirittura ai primi del Novecento, tra i quali un’esemplare di Fiat Tipo 1 del 1908, la Diatto 16/20 HP del 1909 ed una Unic Tourer, anch’essa risalente al medesimo anno. Tra le presenti anche le più “recenti”, Buick D44 Six Roadster del 1916 ed alcuni esemplari di Fiat 501 e 520 Torpedo, oltre che Fiat 508 Balilla.

“I numeri - il commento di Nadia Garbolino - sono importanti anche in questa edizione, la diciannovesima, con oltre trenta equipaggi pronti a farci vivere questo spettacolo delle Vecchie Signore. Il programma è denso di appuntamenti con visite anche al Castello di Mombasiglio, Ceva e Lesegno e premia il grande sforzo di tutto il comitato, che ha lavorato incessantemente per preparare tutto al meglio. Ringrazio tutti i volontari presenti, la Città di Mondovì, i comuni di Vicoforte e Lesegno, l’Associazione La Funicolare ed il Club Ruote D’Epoca Riviera Dei Fiori, per l’operato”.

Esposta in piazza Ellero anche l'auto restaurata dagli studenti delle scuole: “Emozionante vedere questa vettura, lo scorso mese è stata in Ferrari per essere visionata in ogni suo particolare. A posteri sono seguiti i complimenti per il lavoro compiuto e l’anticipazione che avremmo ottenuto la certificazione Ferrari. È il coronamento di un progetto che abbiamo seguito con grande passione, e questo ci rende davvero soddisfatti. Il merito va ai restauratori ed ai ragazzi per aver seguito attentamente questo grande lavoro” - ha detto Enzo Garelli.

Sempre in piazza Ellero l'appuntamento biennale con i camion d'epoca: esposti ben 63 mezzi circolanti e un totale di 76 camion esposti in piazza, provenienti da ogni angolo d'europa, grazie alla splendida sinergia organizzativa di Silvano Bruno, Luca Isoardi e Mimmo Bongioanni, con il comitato di Mondovì e Motori.

In piazza Maggiore si è poi svolta, in sinergia con la Scuderia Alpi del Mare ASD e il suo presidente Davide Peruzzi, la “Salita in Alta Quota”, la classica salita a Prato Nevoso, dopo aver percorso un itinerario sulle strade del monregalese.

Una domenica integralmente riservata ai colori Alpine, quest’ultimo iconico marchio nel mondo dei rally e non solo, dove sono attese oltre cinquanta vetture.

Dopo la formazione della suggestiva scritta "Alpine" nel salotto alto della Città, nel primo pomeriggio gli equipaggi hanno affrontato la partenza alla volta di Prato Nevoso nel pomeriggio, con l’esposizione finale delle vetture nella “Conca” e il trasferimento dei partecipanti in quota tramite la telecabina “La Rossa”.

“Mondovì e Motori - conclude Mattia Germone presidente dell’Associazione La Funicolare - è un evento che è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, merito del grande operato delle tante persone che lavorano quotidianamente per la riuscita di questa kermesse. Nata da un’idea di Mario Garbolino, oggi è un appuntamento immancabile nel calendario degli eventi monregalesi. In questa edizione, transiteremo nei luoghi storici per il raduno, come Mombasiglio, Lesegno e Ceva dove Mario organizzò le prime edizioni. Numerose poi le iniziative collaterali, dalla collana di libri denominata la Storia Siamo Noi, che quest’anno ultima il quinto volume, dando vita al cofanetto. Seguno, ugualmente importanti, iniziative come il Restauro, che coinvolge le scuole per un progetto dal grande valore didattico ma anche culturale. A tutto questo si aggiunge l’evento supercar, che quest’anno si è contraddistinto con i colori Alpine. Un grande nome, che si lega a Flavio Briatore, protagonista del libro ed oggi impegnato attivamente nella squadra francese di Formula 1. Un evento nell’evento, che promuove e valorizza altresì il nostro territorio, grazie agli itinerari che accompagneranno le Vecchie Signore, le Alpine e i camion d’epoca, quest’ultimi che tornano con un evento biennale sulle strade cuneesi e monregalesi. In conclusione, mi sento di ringraziare tutto il comitato di Mondovì e Motori, le amministrazioni comunali, gli sponsor, l’Associazione La Funicolare e la Confcommercio AsCom Monregalese per la grande sinergia. Vi aspettiamo numerosi sulle strade di Mondovì e Motori”.