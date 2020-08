Estate al Museo di Chiusa di Pesio

Ultimo appuntamento per "Estate al Museo" a Chiusa di Pesio, iniziativa organizzata dall'Ufficio Turistico e dal Complesso Museale "Cav. G. Avena" in collaborazione con il Comune e con Itur, società che gestisce il punto informativo e il museo.



Domenica 30 agosto: dalle ore 10 alle ore 12 in piazza Cavour Festa della Ceramica.

La mattina all'esterno dell'Ufficio Turistico, in Piazza Cavour 13, attendiamo numerosi i chiusani e non che vorranno portare gli oggetti in vetro e ceramica presenti nelle loro case. Verrà allestito un banchetto con gli esperti Rinuccia Marabotto ed Ezio Tino che sapranno riconoscere quelli prodotti nelle fabbriche chiusane, datarli e spiegare le tecniche utilizzate per la lavorazione.

Alle ore 10.30 breve visita guidata (durata 30 minuti) al Museo della Ceramica.

A seguire, laboratorio di ceramica in piazzetta Carlo A. Ferrero (durata 1 ora) con Aurora Vena sulla manipolazione dell'argilla. Realizzazione di una ciotola o tazza con la tecnica del colombino, usando i vari attrezzi del ceramista.

Il costo del laboratorio è di euro 5,00 a partecipante, il materiale è compreso nel prezzo. Ogni partecipante porterà a casa il lavoro terminato.

Il numero di partecipanti dovrà essere ridotto per rispettare le norme di sicurezza anti Covid-19. Prenotazione obbligatoria presso Ufficio Turistico n. tel. 0171/734990 - e-mail: valle.pesio@gmail.com. Orari di apertura: dal martedì al sabato ore 9.30-12.00/15.30-17.30, domenica ore 9.30-12.30/15.00-18.00.