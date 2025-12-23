Cuneo, un gennaio d’arte con la mostra "Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione"

Anche nel mese di gennaio 2026, in occasione della mostra La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione, prosegue il ricco palinsesto di iniziative collaterali dedicate a tanti diversi pubblici, con un programma di attività educative e inclusive che fanno di Cuneo un vero laboratorio di cultura condivisa.

Inoltre, a fronte delle tante richieste pervenute, la Fondazione CRC ha deciso di ampliare l’offerta di visite guidate gratuite aggiungendo alcuni ulteriori appuntamenti, a partire già dal periodo festivo: sabato 27 e domenica 28 dicembre (ore 11,00 e ore 16,45), sabato 3 gennaio (ore 11,00), domenica 4 gennaio (ore 11,00 e 16,45) e martedì 6 gennaio (ore 11,00 e 16,45).

Le visite guidate e le iniziative promosse sono prenotabili dal sito www.fondazionecrc.it

GLI EVENTI DI GENNAIO 2026

Nel mese di gennaio 2026 proseguiranno le visite tematiche: sabato 17 gennaio “Detective dell’arte” nello studio dello storico dell’arte indagini, confronti e ricerche storiche per scoprire le storie dei dipinti, identificare gli autori e comprendere i contesti culturali in cui le opere sono nate e venerdì 30 gennaio “A spasso con il curatore”, una visita guidata esclusiva con il curatore che svelerà le storie delle opere in mostra, come in una passeggiata a Villa Borghese.

Per il programma bambini e ragazzi si terranno due appuntamenti: domenica 4 gennaio (ore 19,30 - dai 7 agli 11 anni) “Di Sonni e di Sogni”: con Elisa Dani la Galleria Borghese diventa un portale per esplorare i propri sogni, un percorso notturno per sognare ad occhi aperti oppure chiuderli per un attimo e sentirsi parte di un altro mondo; domenica 18 gennaio (ore 10,00 e ore 11 – per famiglie con bambini da 3 a 6 anni) “Come suona il mattino di Roma”, a cura di La fabbrica dei Suoni un percorso attraverso coinvolgenti attività musicali andremo alla ricerca dei suoni nascosti tra i quadri della Galleria Borghese per comprendere i contenuti della mostra e vivere un’esperienza stimolante e creativa.

Per i Venerdì dell’Arte, venerdì 16 gennaio alle ore 17,30 sarà la volta di “Potere e ricchezza, miseria e povertà nella Roma di Caravaggio” con Chiara Mongiardino: fra amici, protettori e committenze, una città papale teatro di vicende drammatiche e scabrose, il percorso artistico ed umano dell’artista più ribelle di sempre tra gli scandali e il grande successo; venerdì 23 gennaio alle ore 17,30 “Lasciati guardare Scipione Borghese…” con Enrico Perotto, un viaggio attraverso le collezioni del cardinale Scipione Borghese per scoprire le opere giovanili di GianLorenzo Bernini.

Sempre a gennaio verranno proposti tre eventi speciali: venerdì 2 gennaio , alle ore 17,30, “L’anima del capolavoro” con Lucia Polano, un’esperienza di “visione profonda” di un singolo capolavoro, per stabilire una connessione empatica e analitica con l’opera e trasformare l’osservazione in un viaggio interiore; domenica 11 gennaio , alle ore 15, “Ballo a corte - Workshop di danze rinascimentali” con i maestri Alessia Branchi e Samuele Graziani, che in splendidi abiti storici condurranno i partecipanti a passi di danza negli spazi della mostra, trasformata all’occasione in corte rinascimentale; domenica 11 gennaio , alle ore 17, nel “Ballo a corte - Spettacolo di danze rinascimentali”, a cura dell’Associazione 8Cento, i partecipanti al workshop si esibiranno insieme ai maestri per fare scoprire le danze di corte.

Infine, fuori mostra, sabato 31 gennaio , alle ore 15:00, alle Gallerie d’Italia di Torino (Piazza San Carlo 156), si terrà l’incontro “La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione” con Ettore Giovanati, curatore della mostra.

Prenotazioni visite ed eventi: www.fondazionecrc.it Per info: mostraborghese@gmail.com - tel. 351 5073495

LA MOSTRA

La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione, promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, con il Patrocinio del Ministero della Cultura, con il supporto organizzativo di MondoMostre e curata da Francesca Cappelletti ed Ettore Giovanati, sarà visitabile al Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo fino al 29 marzo 2026. Attraverso una selezione di capolavori provenienti dalla Galleria Borghese con opere raramente esposte al pubblico di artisti come Tiziano, Jacopo Bassano, Raffaello, Battista Dossi, Cavalier d’Arpino, Lavinia Fontana, Orbetto, Guido Reni, Gian Lorenzo Bernini, il percorso della mostra restituisce la straordinaria parabola del collezionista Scipione Caffarelli Borghese (1577–1633) che fece della sua raccolta un teatro del bello e della conoscenza.



INFORMAZIONI AL PUBBLICO DELLA MOSTRA

Complesso Monumentale di San Francesco, Via Santa Maria, 10, 12100 Cuneo CN - fondazionecrc.it. - Orari: Martedì – venerdì: 15.30 – 19.30 (al mattino aperto su prenotazione per scuole e gruppi); Sabato – domenica: 10 – 19.30 con orario continuato. Ingresso libero e gratuito. I possessori del biglietto di ingresso alla mostra avranno diritto ad accedere con tariffa ridotta alle Gallerie d’Italia di Torino, Milano, Vicenza e Napoli, fino al 30 giugno 2026.