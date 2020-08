Eventi a Cuneo: "La parte alta della città sempre più dimenticata"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



Il Quartiere Cuneo Nuova continua a lamentare disattenzione verso la parte alta della città.

L’ennesimo esempio riguarda dell’evento “Il salotto delle stelle”, previsto nelle serate da giovedì a domenica in piazza Galimberti, in una zona già eccessivamente congestionata.

Viceversa assistiamo a una sempre più marcata desertificazione della parte a monte di piazza Europa.



Il nostro Comitato di Quartiere chiede da anni uno sviluppo armonico del commercio nella città e in tal senso aveva organizzato un’assemblea pubblica, tenutasi il 27 giugno 2016, nella quale gli esercenti avevano evidenziato tutte le criticità della zona e suggerito un maggior equilibrio nella programmazione. Ma nulla è migliorato, anzi, diremmo che la situazione è ulteriormente peggiorata.



Anche gli eventi estivi di luglio nella parte alta, esempio "Cuneo by night”, con negozi aperti e intrattenimenti, sono stati abbandonati dagli organizzatori in quanto sempre coincidenti con altri del centro storico.



La nuova associazione "We Cuneo”, entrata in scena e annunciata per promuovere il turismo, gli eventi e le manifestazioni a 360°, col coinvolgimento del tessuto sociale cittadino, ha sinora dimostrato di essere unidirezionale e privilegiare aree forti.



I negozianti ed esercenti della parte alta della città, che faticano a tirare avanti, sono profondamente scontenti della situazione e il Comitato di Quartiere è con loro, convinto che uno sviluppo equilibrato del commercio sia basilare per la stessa vivibilità nel quartiere.



Il presidente Andrea Odello,

Comitato di Quartiere Cuneo Nuova