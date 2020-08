Da Amici di Zampa tanti piccoli amici cercano una casa

L’Associazione Amici di Zampa vi aspetta in località Toppino ad Alba.

Iniziamo col presentarvi alcuni dei tanti gattini che ospitiamo.



Mizzy

Scomparsa a Mussotto (zona Big Store) da circa due settimane, gattina di un anno, sterilizzata, risponde al nome di Mizzy, molto timida e diffidente con chi non conosce.

Per segnalazioni Ana 333/6864836



Franz

Simpaticissimo gattino di circa 40 giorni arrivato ieri in gattile: cerca casa!!!

È una meraviglia venite a conoscerlo, obbligo di futura sterilizzazione!

No da tenere solo in giardino, orti o case disabitate.



Gatta trovata a Guarene in Loc Vaccheria c/o ristorante da Mario. Femmina socievole, tenuta bene, gia sterilizzata. Ha circa un anno. Pensiamo si sia solo allontanata da casa. Chi la riconoscesse o chi la volesse adottare si trova al gattile di Alba.



Bella

Urgente adozione del cuore!

Trovarsi in canile è brutto e devastante per qualsiasi cane, ma lo è ancora di più per un cane anziano, vissuto fino a qualche giorno fa in casa con la sua mamma umana che purtroppo è mancata. Lei si chiama Bella ha 14 anni, sterilizzata, taglia medio piccola. Viveva sia in casa che fuori, dall'oggi al domani la sua vita è cambiata totalmente: ora si trova in una gabbia al canile di Alba. Il canile per un cane così anziano potrebbe essere fonte di stress e nei casi di non adattamento al contesto, anche letale. Ci aiutate a trovargli una casa? Bella ha bisogno di tutti noi: va d accordo anche con i gatti.



Associazione Amici di Zampa (Alba - loc. Toppino)

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697