Cuneo, l'ufficio postale di via Bonelli nuovamente aperto con orario continuato

Da oggi, lunedì 31 agosto, l’ufficio postale di Cuneo Centro, in Via Franco Andrea Bonelli 6, è tornato ad essere disponibile per la cittadinanza con orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35)

Anche in questa fase, l’Azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.