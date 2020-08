Saluzzo: domani 1 settembre gli uffici del comune sono chiusi per San Chiaffredo

Domani martedì 1 settembre gli uffici del Comune di Saluzzo sono tutti chiusi al pubblico per la festività del patrono San Chiaffredo.

Il provvedimento riguarda le sedi di via Macallè 9, di piazza Cavour 12 e di Castellar (che al martedì sarebbe chiusa in ogni caso). Per il calendario dei santi, San Chiaffredo si festeggia il 7 settembre, giorno in cui in città ci sarà la Fiera nelle vie e nelle piazze del centro ed il personale del municipio sarà impegnato nella gestione dell’evento.

Da tempo, per accordi interni al Comune, quindi, tutti i dipendenti osservano il giorno di festività il primo settembre.