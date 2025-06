Alba candidata a capitale italiana dell’arte contemporanea 2027

Alba ha presentato al Ministero della Cultura la propria candidatura a "Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027". La candidatura coinvolge più comuni, estendendosi al territorio patrimonio Unesco dei paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato. Nel dossier, anche Biennale delle Langhe, che ambisce a diventare il più importante festival di arte contemporanea in Italia, la cui prima edizione prenderà vita proprio nel 2027.

“Alba e le Langhe sono un’esperienza culturale insieme antica e contemporanea - commenta il Consigliere regionale Daniele Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente)-, che trae origine da una storia con radici profonde nelle nostre tradizioni e che ormai va ben oltre l’enogastronomia. Lo dimostrano le centinaia di migliaia di turisti che ogni anno vengono sul territorio anche per un’offerta culturale sempre più ricca e variegata, della quale l’arte contemporanea è ormai protagonista. In bocca al lupo ad Alba e a tutti gli enti locali del territorio per la candidatura: ancora una volta la capacità di collaborare e costruire insieme si dimostra valore aggiunto indispensabile, una grande fonte di crescita e sviluppo”.