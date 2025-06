Saluzzo, bentornato campetto della Rosa Bianca

Sono stati i ragazzi di "Saluzzo Estate" dell’oratorio don Bosco ad inaugurare questa mattina, lunedì 16 giugno, il nuovo campetto da basket dei giardini della Rosa Bianca.

Il campo polivalente che esiste da molti anni, tra i due plessi della Media, era stato “sacrificato” per i lavori relativi alla realizzazione della nuova mensa seminterrata della scuola, posta proprio al di sotto. I lavori iniziati nel 2023 per offrire il servizio pasti ai ragazzi, sono terminati nel dicembre del 2024.

Si tratta di un campetto da gioco libero, di 24 metri per 13, ritornato ai cittadini, che da sempre lo utilizzano per la centralità, la prossimità al giardino pubblico e alle scuole.

Lo salutano con entusiasmo i tanti appassionati di basket che fino ad oggi potevano giocare solamente nel campetto vicino Palazzetto dello Sport, di via della Croce.



A presentare la nuova struttura è stato il consigliere comunale Andrea Tagliano con il sindaco Franco Demaria, la vicesindaca Francesca Neberti, l'assessore allo sport Enrico Falda, alla presenza del consigliere regionale Mauro Calderoni, di consiglieri dell’ Amministrazione saluzzese, della Polizia locale, dei vertici della Pallacanestro Saluzzo e di una delegazione di alpini della sezione Monviso.

Un campo coloratissimo e personalizzato per la cui decorazione il Comune, lo scorso anno, ha lanciato una raccolta di idee, rivolgendosi ad appassionati e giovani della città. "Il tema è libero - diceva l’appello - occorre la creatività dei cestisti, artisti, amanti del bello, di chiunque voglia dare un contributo per il progetto grafico. Facciamo diventare questo spazio unico".

"La Truly design srl di Torino che ha realizzato campi sportivi in Italia e all’estero - ha spiegato l’architetto Nicoletta Galvagno dell’ufficio tecnico - ha tradotto la raccolta di idee, in una grafica che contiene alcuni capisaldi".

C’è la S della città di Saluzzo, il profilo del Monviso, la torre civica, il fiore della rosa bianca a ricordo dell’intitolazione del giardino pubblico, dedicato al gruppo di giovani anti-nazisti." Il tutto elaborato attraverso l’immagine a tutto campo di un cestista di basket in fase di salto, per andare a canestro".

La struttura è stata realizzata dalla ditta Fantino di Cuneo, mentre la pavimentazione sportiva a granuli in gomma sintetica e resina, è della ditta Olimpica di Torino.

Quanto è costato? Il quadro economico arriva a 170.190 euro finanziati con fondi comunali.

La prossima tappa inaugurale sarà il torneo under 19 in calendario sabato 19 giugno alle 9 alle 13, mentre l'accesso al pubblico del campetto, provvisto di illuminazione e aperto fino alle 23, è previsto per fine giugno, in attesa delle ultime rifiniture e imbottiture di sicurezza.