Incidente stradale in strada Sanità, a Savigliano.

Una motrice trainante una cisterna contenente cemento in polvere si è ribaltata sulla sede stradale. Nel sinistro pare non ci siano feriti. Sul posto i Vigili del fuoco di Savigliano e Saluzzo, che dopo aver messo in sicurezza il mezzo pesante, seguiranno le operazioni di rimozione della cisterna.

Presenti anche le Forze dell'ordine per la gestione della viabilità, dal momento che la strada è completamente bloccata e chiusa al traffico.