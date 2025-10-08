Ceva saluta Margherita Pollano Gula: una vita dedicata alla scuola, alla famiglia e alla sua comunità

Si è spenta questa mattina, martedì 8 ottobre, all’età di 89 anni, Margherita Pollano Gula, donna di grande cultura e di profonda umanità. Per la sua famiglia era il perno attorno a cui ruotavano affetti e ricordi: due figli, Massimo (veterinario, presidente del Gal Langhe Roero Leader) e Paola (scrittrice e giornalista enogastronomica), sei nipoti e due bisnipoti che nella casa del Villarello hanno sempre trovato accoglienza, calore e l’inconfondibile sorriso della nonna Margherita.

Laureata in Farmacia, aveva scelto di dedicare la sua vita all’insegnamento, diventando per generazioni di studenti cebani una professoressa di Matematica appassionata e rigorosa. Il mondo della scuola era per lei una missione, tanto da impegnarsi anche come vicepresidente del Distretto Scolastico 67 di Ceva, collaborando per anni con il presidente Giovanni Scola per sviluppare progetti educativi e culturali nel territorio.

Vedova di Giovanni Gula, storico veterinario e figura di spicco nella vita pubblica cebana, Margherita Pollano ha condiviso con lui anche l’amore per la natura e le tradizioni locali: insieme furono tra i fondatori del Gruppo Micologico Cebano, da cui nacque la celebre Mostra del Fungo. Sempre attenta ai bisogni degli altri, ha dedicato tempo ed energie al volontariato vincenziano, che ha guidato anche in qualità di presidente.

Colpita da un’emorragia cerebrale la scorsa settimana, era ricoverata all’ospedale di Mondovì, dove si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari. I funerali si terranno venerdì nel duomo di Ceva.

A Paola, collega e amica, giungano le più sincere condoglianze dell’editore Enrico Anghilante, del direttore Barbara Pasqua e di tutta la redazione del gruppo More News.