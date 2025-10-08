 / Cronaca

Cronaca | 08 ottobre 2025, 20:03

Incendio boschivo a Frabosa Soprana: in fiamme un castagneto

L’allarme nel pomeriggio: sul posto squadre AIB, vigili del fuoco di Mondovì e carabinieri forestali. Si indaga sulle cause, presidio attivo fino a domani mattina

Immagine archivio

Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 ottobre, a Frabosa Soprana. Intorno alle 16, un bosco di castagni, apparentemente incustodito e non ripulito, ha preso fuoco, richiedendo l’immediato intervento dei vigili del fuoco di Mondovì.

Le fiamme hanno rapidamente coinvolto la vegetazione circostante, ma l’intervento tempestivo delle squadre antincendio boschivo (AIB) di Peveragno, Frabosa e Chiusa di Pesio, ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente. Sul posto anche i carabinieri della Forestale, incaricati di accertare le cause del rogo e di stabilire se si sia trattato di un episodio doloso o accidentale.

Al momento, la situazione è sotto controllo, ma restano ancora alcuni piccoli focolai attivi. Per questo motivo, i vigili del fuoco e i volontari dell’AIB presidieranno l’area per tutta la notte, in attesa del DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), che domani mattina dovrà dichiarare ufficialmente l’incendio estinto.

redazione

