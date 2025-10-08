 / Cronaca

Cronaca | 08 ottobre 2025, 20:11

Limone Piemonte, cane da caccia cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

L’animale è precipitato nel Vallone San Giovanni nel pomeriggio di oggi

Immagine archivio

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 ottobre, nei boschi di Limone Piemonte. Un cane da caccia, che si trovava con due cacciatori nella zona del Vallone San Giovanni, è caduto accidentalmente in un dirupo poco dopo le 16.

Immediata la richiesta di soccorso: sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo, che ha raggiunto l’animale dopo una complessa operazione di recupero tra vegetazione fitta e terreno scosceso.

L’intervento si è concluso con successo: il cane è stato riportato in salvo e riconsegnato ai proprietari.

