Controlli della Polizia municipale nella stazione di Alba: due ordini di allontanamento

La stazione ferroviaria di Alba resta sotto attenta osservazione da parte della Polizia Municipale, impegnata in un periodo di intensa attività legato alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. “L’area è costantemente monitorata – sottolinea il comandante Antonio Di Ciancia – e in settimana abbiamo emesso due ordini di allontanamento nei confronti di persone in stato di ubriachezza”.

L’azione si inserisce in un quadro più ampio di controlli sulla sicurezza urbana, coordinati con la Questura. “In questi giorni – spiega Di Ciancia – il nostro lavoro si concentrata anche sulla gestione della viabilità per la Fiera, la sfilata e si intensificherà con il passaggio della Gran Piemonte.”

Parallelamente, proseguono le indagini su uno sversamento di rifiuti lungo il Tanaro, collegato a un intervento di demolizione abusiva. “È un’indagine penale ancora in corso – precisa il comandante – e per ora non possiamo fornire dettagli, ma abbiamo già raccolto prove e indizi rilevanti”.

La Polizia Municipale, dunque, rimane in prima linea nel presidio del territorio. “Stiamo lavorando su più fronti – conclude Di Ciancia – per garantire che la città resti accogliente e sicura durante un periodo di grande affluenza come quello della Fiera”.