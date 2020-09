Le bellezze delle colline Unesco in diretta streaming in 27 Paesi del mondo (FOTO E VIDEO)

"On air", in onda. Che nell’era della comunicazione digitale vuol dire una diretta streaming destinata a circolare su canali che grazie al supporto dell’Enit si allargheranno al pubblico di 27 Paesi d'Europa e non solo.



Figlia di questi mesi difficili in particolare per questo settore, e insieme della "forte volontà di continuare a supportare il turismo di casa nostra", come ha spiegato il suo presidente Luigi Barbero, è la modalità con la quale l’Atl Langhe Monferrato e Roero ha deciso di inaugurare un’iniziativa che secondo gli intendimenti dell’ente di promozione potrebbe proseguire anche quando finalmente si potrà parlare di post-Covid.



Illustrato questa mattina nel suggestivo scenario del castello dei Conti Roero di Monticello d’Alba (a fare gli onori di casa il sindaco Silvio Artusio Comba), il copione della cinque giorni di "Langhe Monferrato Roero on Air" (ne riproponiamo il programmato dettagliato in coda all’articolo) è in qualche modo semplice e richiama il format dei giochi, del palio, del "contest", come si direbbe oggi.



Cinque giornate nelle quali – sotto la direzione strategica del "creative advisor" Paolo Iabichino e grazie alla collaborazione dell’agenzia Luz –, il territorio delle Colline Unesco si metterà in mostra al pubblico non tanto secondo il tradizionale schema della cosiddetta "promozione cartolina", ma raccontandosi per il tramite di dirette Facebook (sulla pagina dell’Ente Turismo @visitLMR) volte a tratteggiarne le bellezze col pretesto di contese giocate a partire da alcune delle sue peculiarità: le tradizioni sportive, le tipicità, una cucina di eccellenza capace di coniugare tradizione e ricerca, il folclore e un paesaggio che ha meritato a questo territorio il riconoscimento nell’olimpo delle bellezze Unesco.



"La più originale diretta streaming del mondo" avrà inizio giovedì 17 settembre con l’inaugurazione della manifestazione, da Alba, e a seguire, con le due sfide di "balon" e "tambass" che si giocheranno in contemporanea dallo scenografico campo da tamburello presente ai piedi del castello di Moncalvo e dall’impianto sportivo "più antico d’Italia", lo sferisterio Mermet di Alba.

Il giorno dopo, venerdì 18 alle ore 18, materia per degustatori e "winelover", con una sfida di "riconoscimento del gusto", in programma dal salotto di piazza San Secondo ad Asti, dove intanto prenderà il via la "Douja d’’Or".

Nella terza giornata, sabato 19, si passerà invece ai fornelli, con la gara di cucina che andrà in scena dal castello di Roddi coinvolgendo due chef stellati (saranno Massimo Camia e Walter Ferretto de "Il Cascinale Nuovo" di Isola d’Asti) e altrettante cuoche "di trattoria" (sono Piera Cirio, del Ristorante Albergo Cirio Madonna della Neve di Cessole, nell’Astigiano, ed Elena Risaglia, giovanissima cuoca che porta avanti la tradizione di famiglia alla Trattoria Belvedere di Serravalle Langhe). A commentare due altri stellati (Davide Palluda e Gabriele Boffa e altrettante food blogger, Francesca Barberini e Giulia Golino.



Domenica 20 settembre l’unico evento che per ragioni logistiche verrà trasmesso in differita: un "Rischiatutto" disputato a centinaia di metri di altezza, nel corso di un volo in mongolfiera che toccherà i castelli della Langa e del Roero, da Barolo e Govone, con concorrenti Simona Ferrio, Massimiliano Romanelli, Isabella Artusio e Pier Paolo Guelfo.



Lunedì 21 settembre, nella giornata che segna l’apertura ufficiale della stagione del Tartufo Bianco d’Alba in Piemonte, si chiude con la competizione che vedrà quattro "trifolao" (sono Gianni Monchiero, Piero Botto, Marco Ferrero e Pier Carlo Vacchina) e i loro fidati "tabui" mettersi alla prova in una gara di cerca del prezioso fungo ipogeo.



Un’iniziativa nuova e certamente nuova, nel panorama nazionale della promozione del territorio, che, grazie anche al sostegno economico giunto da Regione, Camera di Commercio e Fondazione Crc, rinnova la presenza dell’Atl al fianco degli operatori turistici locali, alla vigilia di un autunno che – come ha ricordato Luigi Barbero, affiancato dal direttore Mauro Carbone e dall'esperta di marketing del turismo Roberta Milano – "nelle strutture delle nostre colline vale tradizionalmente il 40% delle presenze e il 50% del fatturato. Continuiamo a lavorare a nuovi progetti – ha spiegato il presidente –, fiduciosi di arrivare al 2021 con una situazione meno negativa di quella che si potrebbe avere rimanendo fermi".





LANGHE MONFERRATO E ROERO ENTRANO

TRA I TITOLI DELLA "LONELY PLANET"

Nell’attesa che americani, russi, australiani e scandinavi possano tornare a visitare le nostre colline (50mila le notti di clienti Usa perse quest’anno, 10mila quelle di visitatori australiani) il turismo di casa nostra guarda quindi a un pubblico più vicino, che l’Atl punta a raggiungere con la cinque giorni di cui media partner è Lonely Planet. Proprio a Monticello la celebre guida ha presentato la sua edizione "pocket" dedicata al territorio di Langhe, Roero e Monferrato.

"Si tratta della nostra prima uscita italiana dopo i mesi del lockdown – hanno spiegato il direttore di Lonely Planet Angelo Pittro e la curatrice del volume Anita Frazzon –, parte di un viaggio alla ricerca delle 'destinazioni dei sogni' italiane".

Altre uscite verranno presto dedicate a 'Siena e al Chianti' e a 'Lecce e il Salento'", in attesa che dell’edizione langarola venga curata una versione in lingua inglese.